Это может произойти с каждым, тем более, когда на качество автодорог начали влиять боевые действия.

Воронка от ракеты или снаряда, или же простая мирная яма на дороге, какими бы глубокими они ни были – это еще не большая проблема. Большая проблема – влететь в эту яму на скорости вместо того чтобы перекатиться тихо и плавно.

При этом машина может получить разноплановые повреждения, среди которых наиболее вероятные – деформированное колесо, погнутые детали подвески и пробитые поддоны двигателя и трансмиссии.

С водительского места определить степень опасности рытвины непросто. Поэтому так важно быть внимательным и не торопиться на сомнительных участках пути.

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И самое страшное здесь даже не то, что ехать дальше с такими проблемами нельзя. Опасность в том, что водитель – умышленно или нет – может пытаться продолжить движение на аварийной машине. Соответственно, с аварийными последствиями. Поэтому после жесткой встречи с рытвиной или асфальтовыми волнами машину нужно проверить.

Погнутый диск – самая маленькая из проблем с машиной, которая на полном ходу влетела в глубокую яму на асфальте.

Вы поняли, что удар был необычайно сильным:

Снижайте скорость (не желательно резко тормозить) и останавливайтесь в безопасном месте на аварийке.

Не глушите двигатель. Прочитайте показания приборов и сообщения на экране панели приборов. Возможны неприятности: отсутствие давления масла в двигателе, перегрев двигателя, отсутствие зарядки аккумулятора и другие проблемы с электричеством. Некоторые из этих проблем могут проявиться не сразу, поэтому подождите или вернетесь к приборам после проверки ходовой.

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Заглушите двигатель и выйдите из машины. Обсмотрите оба колеса по тому борту, где был удар. Очень возможно повреждение одной или обеих шин и диска (дисков), причем на литом диске повреждение чаще всего случается с внутренней стороны колеса. Когда "травма" небольшая, воздух будет выходить понемногу и окончательно колесо спустит уже у вас на глазах.

Пробить дыру в картере агрегата непросто, но это возможно, если ехать быстро и неаккуратно.

В некоторых случаях (малый клиренс авто, удар о камень или высокий асфальтовый холм на дороге) имеет смысл заглянуть под передний бампер, в район двигатель и передней оси. Очень часто машина бьется о препятствие поддоном двигателя и коробки передач, рычагом передней подвески, а также элементами выхлопа (не обязательно глушителем). О том, что был контакт, можно понять по свежим царапинам на металле и остаткам асфальта на нем.

Мелкие пакости

Следует рассказать еще о некоторых последствиях жестких ударов колесами в яму и асфальтовые волны на дороге. Это уже не очень распространенные случаи, но они типичны для подобных ситуаций.

Так, если после удара двигатель остановился без вмешательства, это может означать, что сработал автоматический выключатель, прекращающий работу топливного насоса при ДТП. Для деактивации этой системы безопасности нужно найти специальную кнопку или обратиться (хотя бы по телефону) к дилеру.

С погнутым рычагом подвески можно попытаться доехать до дома или места ремонта.

После жесткого сотрясения на рытвине иногда исчезает тот или иной контакт в электрооборудовании, чаще всего – в распределительной коробке (блок предохранителей). Если после хорошей ямы у вас перестало работать какое-то электрооборудование, записывайтесь на консультацию к автоэлектрику.

Рекомендация “Авто 24”

Если есть основания встретить на далеком маршруте плохую дорогу, найдите немного времени и подготовьте соответствующим образом автомобиль. Поднимите давление в колесах на 0,5 атм, отрегулируйте кресло водителя на максимальную высоту, прихватите в багажник вторую запаску и запаситесь терпением для неторопливого преодоления препятствий в течение нескольких километров подряд.

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