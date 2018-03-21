Чергова жахлива аварія була знята відеореєстратором випадкового свідка жахливого ДТП у результаті якого загинув водій та семеро чоловік потрапило до лікарні.

На кадрах відеореєстратора зафіксовано, як на одному з московських проспектів автомобіль Lada заносить на високій швидкості, після чого він вилітає на зустрічну смугу і буквально зносить дві інші автівки.

Як повідомляє видання “За рулем”, у результаті ДТП водій Лади загинув, семеро учасників аварії отримали травми і були госпіталізовані. Один зі свідків жахливої аварії стверджує, що водій сріблястої легковушки навмисне намагався пустити машину в занос та не впорався з управлінням, що й спричинило аварію.

Як видно на кадрах цього відео, винуватець події вже не вперше потрапляє у аварійну ситуацію – на пасажирських дверцятах зліва помітно величезну вм'ятину.

Постраждалих з місця аварії довелось евакуювати у терміновому порядку на двох медичних вертольотах.

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