Дим з вихлопної труби не віщує нічого доброго. Ні для навколишнього середовища, ні для гаманця автовласника.

Димлячи автомобілі не рідкість на наших дорогах. Здебільшого це стосується старої вантажної техніки, застарілих “маршруток” і автомобілів радянського виробництва, які доїжджають свої останні кілометри. Але трапляється, що клуби густого диму вириваються з труб не таких вже й старих автомобілів європейської або української реєстрації. По тому, який дим валить з вихлопної можна судити про характер несправності.

Чорний

Густий чорний дим говорить про занадто багату суміш – в ній мало повітря і багато палива. Це справедливо як для бензинових, так і для дизельних моторів. Несправність може бути пов'язана з недостатнім тиском наддуву, не вірними показаннями датчиків масової витрати повітря, лямбдазондом, датчика температури двигуна (не того, який виводить свідчення на приладову панель, а того що відповідає за інформацію для блоку управління двигуном) і безлічі інших датчиків.

Чорний дим – занадто багата паливна суміш

Також причиною чорного диму може бути пробою в системі подачі повітря, так званий підсос. Регулятор потоку в такому випадку бачить тільки частину повітря, що поступає, а блок управління, виходячи з його свідчень, дає команду паливній системі збільшити подачу палива. Без обладнання знайти несправність буває непросто.

У більшості випадків, найпростіший сканер ELM327, який вставляється в діагностичний роз'єм і підключається по Bluetooth до будь-якого смартфону, може сильно допомогти в самостійної діагностики. Ціна такого сканера близько десяти доларів.

Сизий

Сизий дим з їдким запахом говорить про те, що моторне масло потрапляє в камеру згоряння. Часто причиною густого синього диму може стати вийшла з ладу турбіна. При обриві або сильному зносі осі лопатей, масло, яке подається в турбіну під тиском, потрапляє у впускний тракт, а потім – в камеру згоряння.

Також причиною сизого диму можуть бути заляглі або зношені поршневі кільця, пошкоджені напрямні втулки клапанів і проблеми, пов'язані з клапаном вентиляції картера. У випадку з сизим димом і значною витратою моторного масла слід звертатися до професійних мотористів.

Сизий – моторне масло потрапляє в камеру згоряння

Білий

Білий дим, що виходить з вихлопної труби, найчастіше виявляється паром. Відрізнити його від сизого диму можна не тільки за кольором, але і по температурі. Коли з вихлопної йде пар, то тримати відкриту долоню довше декількох секунд на відстані 5-10 сантиметрів від вихлопної труби не вийде. Якщо виникають сумніви, спробуйте порівняти температуру вихлопних газів з сусідньої працюючої машиною. Важливо, щоб двигун в обох авто був прогрітий.

Пар з вихлопної труби прогрітого двигуна говорить про серйозну поломку. Це може бути тріщина в голівці блоку циліндрів або пробита прокладка ГБЦ. У будь-якому випадку впоратися з такою несправністю може тільки фахівець.

Білий – рідина з системи охолодження потрапляє в камеру згоряння