Раніше факти фальсифікації данних визнали за собою Mitsubishi, Subaru і Nissan. А для Suzuki це вже другий етап перевірок.

Сьогодні вранці, дев'ятого серпня, контролюючі органи Японії почали перевірки компаній Mazda, Suzuki та Yamaha за підозрою у маніпулюванні данними про характеристики автомобілв. На японській біржі акції всіх трьох гігантів одразу почали втрачати у ціні.

Нагадаємо, ще у 2016 році у скандалі з махінаціями виявилась замішаною Mitsubishi, трохи пізніше компанію їй склали Subaru, Nissan та Suzuki. Тепер же Міністерство земель, інфраструктури та транспорту Японії отримало нові визнання у порушеннях від компаній Suzuki Motor, Mazda Motor та Yamaha Motor.

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За інформацією видання Nikkei Asian Review, в Suzuki були виявлені невірні тести у 6401 машинах з перевірених 12 819 з 2012 року. В Mazda – некоректне тестування 72 автомобілів з 1875 авто, починаючи з 2014-го року. А виробник мотоциклів Yamaha підтвердив порушення у відношенні 7 неправильно випробуваних екземплярів продукції з 335, що були випущені з 2016 року. Мова йде про вибіркову перевірку транспортних засобів, що сходять з конвеєра, та є обов’язковою частиною процедури забезпечення якості продукції. Виявилось, що перевірки не завжди відповідали встановленим нормам, а тмоу цифри в звітах – некорректні.

Через кілька годин, після появи цієї інформації, компанія Mazda випустила заявку з роз'ясненням деталей. У повідомленні сказано, що в 72 випадках при перевірці машин по циклу JC08 швидкість виходила за межі, визначені стандартом для цього циклу. Електроніка не була налаштована на анулювання результатів при виході параметрів швидкості за допустимі межі, а визначення можливих помилок було залишено на розсуд інспекторів. Дані цих тестів були перевірені. Встановлено, що нестандартні відхилення у швидкості, тим не менш, не вплинули на кінцеві цифри витрати та викидів. Однак аби уникнути повтору неприємної ситуації компанія переналаштує систему на автоматичне виявлення такого виду помилок, а також збільшить кількість співробітників, що перевіряють результати випробувань.

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