Міцний стереотип про те, що електрика і вода – речі несумісні, пересічний споживач цілком справедливо переніс і на електромобіль. Але з іншого боку наївно думати, що конструктори очікували, що на дорозі “машина на батарейках” жодного разу не зустріне хоча б маленької калюжі. Тож як воно насправді?

А насправді підстави для побоювання є. Адже батарея сучасного електромобіля має номінальну напругу від 400 до 450 вольт – достатньо небезпечну навіть за сухого середовища.

З метою підвищення стійкості електромобіля всі важкі елементи високовольтної мережі розташовані внизу – тобто біля води на дорозі.

Проте, людство вивчає і використовує електрику вже кілька століть, і надійно захистити користувачів електромобілів від удару струмом конструктори змогли без особливих труднощів.

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Тягова батарея транспорту з електроприводом з точки зору інженерів – річ у багатьох сенсах важлива: вона дорога, вона може “коротнути”, вона вразлива до струсів і механічних ушкоджень. Тому захист тягової батареї – одна з перших проблем, над якої працюють конструктори техніки з електроприводом. Причому мається на увазі як захист механічний (батарею намагаються сховати у найбільш захищені зони кузова), так і від вологи (герметизується і корпус батареї, і усі кабельні виводи з нього).

На новому електромобілі корпус батареї герметичний. Ущільнені також усі виводи кабелів. Але якщо машина стара й експлуатувалася недбало, її краще не купати.

Але давайте будемо розрізняти купання у калюжах і затоплення машини. Перше – це коли агрегати машини зрошуються краплинами води або занурюються в воду короткочасно, під час руху. Затоплення – це тривале, протягом десятків хвилин і годин перебування машини у воді з рівнем вище центрів коліс або порогів кузову. Додатковий ризик тут у певному тиску, який створює стовп води на ущільнення електромережі, і у часі, який має вода на цю некорисну працю.

Чи можна купати електромобіль

Щоб не вникати у технічні нюанси і не розводити тривалі пояснення, пропонуємо відповіді на конкретні запитання власників електромобілів.

Електромобіль не вдарить людину током, якщо машину затопить водою.

Електромобіль не постраждає, якщо буде їздити по калюжах.

Електромобіль можна мити на автомийці без особливих застережень (хоча сервісмени не радять мити струменем води підкапотний простір машини з будь-яким типом силової установки).

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Застреження

При затопленні електромобіль може зазнати пошкоджень - таких самих, як і звичайна машина з ДВЗ: корозія контактів проводки, відмова електроприладів, пліснява в інтер’єрі.

При тривалому перебуванні у затопленому стані герметичність тягової батареї може порушитися, внаслідок чого станеться коротке замкнення і вихід з ладу батареї та високовольтної бортової мережі.

Електромобіль, який нещодавно виїхав з салону і підтоптана “електричка” з пошкодженими деталями під низом кузова – це дві різні машини. Екземпляри після ДТП, після гаражних ремонтів тощо можуть мати низьку стійкість до води.

Електромобіль може згоріти, якщо у силовій проводці або самій батареї станеться коротке замкнення. Цю Tesla гасили шляхом занурення у калюжу.

Не лише струм

Власникам машин з електроприводом, у тому числі і гібридів, треба знати ще одну річ. Якщо машина не нова, її батарея може постраждати через вологу не напряму, а опосередковано. Тобто дорожні ванни можуть датись взнаки через багато часу, у тому числі і через роки після купання. Так, можуть окислитися і заіржавіти контакти у роз’ємах з пошкодженими ущільнювачами, або може банально згнити металевий корпус батареї.

Наприклад, у вживаних Nissan Leaf є така характерна “хвороба”. Через втрачений десь на вибоїнах пластиковий пильник двигуна згори на корпусі батареї накопичується пил та дрібне сміття. Коли у ту порожнину потрапляє вода, утворюється своєрідний вологий компрес, який через певний час провокує корозію і отвори на кришці. Певно, подібна проблема не виключена і на інших електромобілях з нижнім розташуванням акумуляторів, досвід експлуатації яких в Україні не такий великий. Тому так важливо підтримувати свій електромобіль у доброму, комплектному стані.

Затоплення вище рівня порогів шкідливе для будь-якої машини, незалежно від типу її силової установки – ДВЗ чи електропривід.

Рекомендація “Авто 24”

Незалежно від типу приводу вашого автомобіля не варто часто занурювати його у калюжі. Вода – стихія інших видів транспорту, а автомобілю зустріч з добрячою калюжею небажана хоча б тому, що на дні можуть бути небезпечні вибоїни або відкриті люки підземної каналізації.

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