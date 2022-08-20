Міцний стереотип про те, що електрика і вода – речі несумісні, пересічний споживач цілком справедливо переніс і на електромобіль. Але з іншого боку наївно думати, що конструктори очікували, що на дорозі “машина на батарейках” жодного разу не зустріне хоча б маленької калюжі. Тож як воно насправді?
А насправді підстави для побоювання є. Адже батарея сучасного електромобіля має номінальну напругу від 400 до 450 вольт – достатньо небезпечну навіть за сухого середовища.
З метою підвищення стійкості електромобіля всі важкі елементи високовольтної мережі розташовані внизу – тобто біля води на дорозі.
Проте, людство вивчає і використовує електрику вже кілька століть, і надійно захистити користувачів електромобілів від удару струмом конструктори змогли без особливих труднощів.
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Тягова батарея транспорту з електроприводом з точки зору інженерів – річ у багатьох сенсах важлива: вона дорога, вона може “коротнути”, вона вразлива до струсів і механічних ушкоджень. Тому захист тягової батареї – одна з перших проблем, над якої працюють конструктори техніки з електроприводом. Причому мається на увазі як захист механічний (батарею намагаються сховати у найбільш захищені зони кузова), так і від вологи (герметизується і корпус батареї, і усі кабельні виводи з нього).
На новому електромобілі корпус батареї герметичний. Ущільнені також усі виводи кабелів. Але якщо машина стара й експлуатувалася недбало, її краще не купати.
Але давайте будемо розрізняти купання у калюжах і затоплення машини. Перше – це коли агрегати машини зрошуються краплинами води або занурюються в воду короткочасно, під час руху. Затоплення – це тривале, протягом десятків хвилин і годин перебування машини у воді з рівнем вище центрів коліс або порогів кузову. Додатковий ризик тут у певному тиску, який створює стовп води на ущільнення електромережі, і у часі, який має вода на цю некорисну працю.
Чи можна купати електромобіль
Щоб не вникати у технічні нюанси і не розводити тривалі пояснення, пропонуємо відповіді на конкретні запитання власників електромобілів.
- Електромобіль не вдарить людину током, якщо машину затопить водою.
- Електромобіль не постраждає, якщо буде їздити по калюжах.
- Електромобіль можна мити на автомийці без особливих застережень (хоча сервісмени не радять мити струменем води підкапотний простір машини з будь-яким типом силової установки).
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Застреження
- При затопленні електромобіль може зазнати пошкоджень - таких самих, як і звичайна машина з ДВЗ: корозія контактів проводки, відмова електроприладів, пліснява в інтер’єрі.
- При тривалому перебуванні у затопленому стані герметичність тягової батареї може порушитися, внаслідок чого станеться коротке замкнення і вихід з ладу батареї та високовольтної бортової мережі.
- Електромобіль, який нещодавно виїхав з салону і підтоптана “електричка” з пошкодженими деталями під низом кузова – це дві різні машини. Екземпляри після ДТП, після гаражних ремонтів тощо можуть мати низьку стійкість до води.
Електромобіль може згоріти, якщо у силовій проводці або самій батареї станеться коротке замкнення. Цю Tesla гасили шляхом занурення у калюжу.
Не лише струм
Власникам машин з електроприводом, у тому числі і гібридів, треба знати ще одну річ. Якщо машина не нова, її батарея може постраждати через вологу не напряму, а опосередковано. Тобто дорожні ванни можуть датись взнаки через багато часу, у тому числі і через роки після купання. Так, можуть окислитися і заіржавіти контакти у роз’ємах з пошкодженими ущільнювачами, або може банально згнити металевий корпус батареї.
Наприклад, у вживаних Nissan Leaf є така характерна “хвороба”. Через втрачений десь на вибоїнах пластиковий пильник двигуна згори на корпусі батареї накопичується пил та дрібне сміття. Коли у ту порожнину потрапляє вода, утворюється своєрідний вологий компрес, який через певний час провокує корозію і отвори на кришці. Певно, подібна проблема не виключена і на інших електромобілях з нижнім розташуванням акумуляторів, досвід експлуатації яких в Україні не такий великий. Тому так важливо підтримувати свій електромобіль у доброму, комплектному стані.
Затоплення вище рівня порогів шкідливе для будь-якої машини, незалежно від типу її силової установки – ДВЗ чи електропривід.
Рекомендація “Авто 24”
Незалежно від типу приводу вашого автомобіля не варто часто занурювати його у калюжі. Вода – стихія інших видів транспорту, а автомобілю зустріч з добрячою калюжею небажана хоча б тому, що на дні можуть бути небезпечні вибоїни або відкриті люки підземної каналізації.
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