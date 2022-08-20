Устойчивый стереотип о том, что электричество и вода – вещи несовместимые, рядовой потребитель вполне справедливо перенес и на электромобиль. Но с другой стороны наивно думать, что конструкторы ожидали, что на дороге машина "на батарейках" ни разу не встретит хотя бы маленькой лужи. А как оно на самом деле?
А на самом деле основания для опасений есть. Ведь батарея современного электромобиля имеет номинальное напряжение от 400 до 450 вольт – а это достаточно опасно даже в сухой среде.
С целью повышения устойчивости электромобиля на дороге все тяжелые элементы высоковольтной сети расположены внизу – то есть поближе к воде на дороге.
Тем не менее, человечество изучает и использует электричество уже несколько веков, и надежно защитить пользователей электромобилей от удара током конструкторы смогли без особого труда.
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Тяговая батарея транспорта с электроприводом с точки зрения инженеров – вещь во многих смыслах важная: она дорогая, она может "закоротить", она уязвима к сотрясениям и механическим повреждениям. Поэтому защита тяговой батареи – одна из первых проблем, над которой работают конструкторы электромобилей. Причем подразумевается и защита механическая (батарею пытаются спрятать в наиболее защищенные зоны кузова), и от влаги (герметизируется и корпус батареи, и все кабельные выводы из ного).
На новом электромобиле корпус батареи герметичен. Уплотнены и все выводы кабелей. Но если машина старая и эксплуатировалась небрежно, ее лучше не купать.
Но давайте будем различать купание в лужах и затопление машины. Первое – это когда агрегаты машины орошаются каплями воды или погружаются в воду кратковременно во время движения. Затопление – это продолжительное, в течение десятков минут и часов пребывание машины в воде с уровнем выше ступиц колес или порогов кузова. Дополнительный риск здесь в определенном давлении, создаваемом столбом воды на уплотнения электросети, и во времени, которое имеет вода на этот неполезный труд.
Можно ли купать электромобиль
Чтобы не вникать в технические нюансы и не разводить длительные объяснения, предлагаем ответы на конкретные вопросы владельцев электромобилей.
- Электромобиль не ударит человека током, если машину затопит водой.
- Электромобиль не пострадает, если будет ездить по лужам.
- Электромобиль можно мыть на автомойке без особых оговорок (хотя сервисмены не советуют мыть струей воды подкапотное пространство машины с любым типом силовой установки).
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Однако
- При затоплении электромобиль может получить повреждения - такие же, как и обычная машина с ДВС: коррозия контактов проводки, массовый отказ электроприборов, плесень в интерьере.
- При длительном пребывании в затопленном состоянии герметичность тяговой батареи может нарушиться, в результате чего произойдет короткое замыкание и выход из строя батареи и высоковольтной сети.
- Электромобиль, недавно выехавший из салона и потрепанная "электричка" с поврежденными деталями под низом кузова – это две разные машины. То есть экземпляры после ДТП, после гаражных ремонтов и т.п. могут обладать пониженной стойкостью к воде.
Электромобиль может сгореть, если в силовой проводке или в батарее произойдет короткое замыкание. Эту Tesla гасили путем погружения в лужу.
Не только ток
Владельцам машин с электроприводом, в том числе и гибридов, нужно знать еще одну вещь. Если машина не нова, ее батарея может пострадать из-за влаги не напрямую, а косвенно. То есть дорожные ванны могут дать о себе знать через много времени, в том числе и через годы после купания. Так, могут окислиться и заржаветь контакты в разъемах с поврежденными уплотнителями или может банально сгнить металлический корпус батареи.
Например, у подержанных Nissan Leaf есть такая характерная "болезнь". Из-за потерянного где-то на ухабах пластикового пыльника под двигателем сверху на корпусе батареи накапливается пыль и мелкий мусор. Когда в ту полость попадает вода, образуется своеобразный влажный компресс, через некоторое время провоцирующий коррозию и сквозные дыры на крышке батареи. Похоже, подобная проблема не исключена и на других электромобилях с нижним расположением аккумуляторов, опыт эксплуатации которых в Украине не так велик. Поэтому так важно поддерживать свой электромобиль в хорошем комплектном состоянии.
Затопление выше уровня порогов вредно для любой машины, независимо от типа ее силовой установки – ДВС или электропривода.
Рекомендация “Авто 24”
Вне зависимости от типа привода вашего автомобиля, не стоит часто погружать его в лужи. Вода – стихия других видов транспорта, а автомобилю встреча с хорошей лужей нежелательна хотя бы потому, что на дне могут быть опасны выбоины, а то и открытые люки подземной канализации.
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