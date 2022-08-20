Устойчивый стереотип о том, что электричество и вода – вещи несовместимые, рядовой потребитель вполне справедливо перенес и на электромобиль. Но с другой стороны наивно думать, что конструкторы ожидали, что на дороге машина "на батарейках" ни разу не встретит хотя бы маленькой лужи. А как оно на самом деле?

А на самом деле основания для опасений есть. Ведь батарея современного электромобиля имеет номинальное напряжение от 400 до 450 вольт – а это достаточно опасно даже в сухой среде.

С целью повышения устойчивости электромобиля на дороге все тяжелые элементы высоковольтной сети расположены внизу – то есть поближе к воде на дороге.

Тем не менее, человечество изучает и использует электричество уже несколько веков, и надежно защитить пользователей электромобилей от удара током конструкторы смогли без особого труда.

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Тяговая батарея транспорта с электроприводом с точки зрения инженеров – вещь во многих смыслах важная: она дорогая, она может "закоротить", она уязвима к сотрясениям и механическим повреждениям. Поэтому защита тяговой батареи – одна из первых проблем, над которой работают конструкторы электромобилей. Причем подразумевается и защита механическая (батарею пытаются спрятать в наиболее защищенные зоны кузова), и от влаги (герметизируется и корпус батареи, и все кабельные выводы из ного).

На новом электромобиле корпус батареи герметичен. Уплотнены и все выводы кабелей. Но если машина старая и эксплуатировалась небрежно, ее лучше не купать.

Но давайте будем различать купание в лужах и затопление машины. Первое – это когда агрегаты машины орошаются каплями воды или погружаются в воду кратковременно во время движения. Затопление – это продолжительное, в течение десятков минут и часов пребывание машины в воде с уровнем выше ступиц колес или порогов кузова. Дополнительный риск здесь в определенном давлении, создаваемом столбом воды на уплотнения электросети, и во времени, которое имеет вода на этот неполезный труд.

Можно ли купать электромобиль

Чтобы не вникать в технические нюансы и не разводить длительные объяснения, предлагаем ответы на конкретные вопросы владельцев электромобилей.

Электромобиль не ударит человека током, если машину затопит водой.

Электромобиль не пострадает, если будет ездить по лужам.

Электромобиль можно мыть на автомойке без особых оговорок (хотя сервисмены не советуют мыть струей воды подкапотное пространство машины с любым типом силовой установки).

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Однако

При затоплении электромобиль может получить повреждения - такие же, как и обычная машина с ДВС: коррозия контактов проводки, массовый отказ электроприборов, плесень в интерьере.

При длительном пребывании в затопленном состоянии герметичность тяговой батареи может нарушиться, в результате чего произойдет короткое замыкание и выход из строя батареи и высоковольтной сети.

Электромобиль, недавно выехавший из салона и потрепанная "электричка" с поврежденными деталями под низом кузова – это две разные машины. То есть э кземпляры после ДТП, после гаражных ремонтов и т.п. могут обладать пониженной стойкостью к воде.

Электромобиль может сгореть, если в силовой проводке или в батарее произойдет короткое замыкание. Эту Tesla гасили путем погружения в лужу.

Не только ток

Владельцам машин с электроприводом, в том числе и гибридов, нужно знать еще одну вещь. Если машина не нова, ее батарея может пострадать из-за влаги не напрямую, а косвенно. То есть дорожные ванны могут дать о себе знать через много времени, в том числе и через годы после купания. Так, могут окислиться и заржаветь контакты в разъемах с поврежденными уплотнителями или может банально сгнить металлический корпус батареи.

Например, у подержанных Nissan Leaf есть такая характерная "болезнь". Из-за потерянного где-то на ухабах пластикового пыльника под двигателем сверху на корпусе батареи накапливается пыль и мелкий мусор. Когда в ту полость попадает вода, образуется своеобразный влажный компресс, через некоторое время провоцирующий коррозию и сквозные дыры на крышке батареи. Похоже, подобная проблема не исключена и на других электромобилях с нижним расположением аккумуляторов, опыт эксплуатации которых в Украине не так велик. Поэтому так важно поддерживать свой электромобиль в хорошем комплектном состоянии.

Затопление выше уровня порогов вредно для любой машины, независимо от типа ее силовой установки – ДВС или электропривода.

Рекомендация “Авто 24”

Вне зависимости от типа привода вашего автомобиля, не стоит часто погружать его в лужи. Вода – стихия других видов транспорта, а автомобилю встреча с хорошей лужей нежелательна хотя бы потому, что на дне могут быть опасны выбоины, а то и открытые люки подземной канализации.

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