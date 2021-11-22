Новинка стане заміною для LaFerrari Aperta та вийде обмеженою серією з 599 автомобілів. Кожен суперкар коштує від 2 мільйонів євро, але купити їх не вийде.

Дизайн Ferrari Daytona SP3 містить певні цитати з кращих трекових моделей марки, але також вирізняється сміливими скульптурними формами, яких бракувало сучасним Ferrari. Новинка представлена у серії машин Ferrari Icona, яка передбачає дрібносерійне виробництво ексклюзивних моделей – раніше у ній було лише дві моделі: Monza SP1 та SP2.

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Ferrari Daytona SP3 нагадує про потрійну перемогу італійської стайні у перегонах “24 годинах Дайтони” 1967 року, де Ferrari зайняла 1, 2 та 3 місця. Daytona SP3 ідеологічно близька до LaFerrari Aperta, а в технічному плані має дещо спільне з 812 Competizione – 6,5-літровий V12.

Середньомоторний суперкар отримав найпотужніший бензиновий двигун в історії бренду, а також кузов типу тарга з аеродинамікою та дизайном трекових спортпрототипів. Кузов Daytona SP3 дуже низький – усього 1142 міліметри та легкий – 1485 кіло, завдяки композитним матеріалам у структурі та видаленню усього “зайвого”. Це добре помітно на колісних арках, які виконані однією суцільною деталлю, без підкрилків.

На цьому цікаві особливості дизайну Ferrari Daytona SP3 не закінчуються, оскільки суперкар отримав опукле лобове скло, ламбо-двері, дзеркала заднього виду, встановлені над колесами, передні фари, що підіймаються та корму без заднього бампера.

Інтер'єр Ferrari Daytona SP3 також тяжіє до трекових болідів, хоча, звісно, пропонує набагато більше комфорту. Екрана мультимедійного центру на передній панелі тут не побачиш – його роль відіграє проєкційна панель на лобовому склі, а керування функціями здійснюється за допомогою невеличких сенсорних пультів.

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

У Ferrari прагнули зосередити увагу водія на керуванні, тому видалили з салону не лише тачскрін мультимедійної системи, а й такі речі, як важелі перемикання передач під кермом, а традиційні важелі склоочисників та сигналів повороту замінили більш компактними органами управління, також змістивши їх з кермової колонки. Ще одна цікава особливість салону Daytona SP3 – регулювання керма та педалей, оскільки обидва крісла у салоні – нерухомі.

У моторному відсіку за сидіннями працює найпотужніший атмосферний двигун Ferrari, запозичений у 812 Competizione. Він був значно модифікований для розміщення в середині шасі, тому навіть змінив позначення з F140HB на F140HC. Разом з тим, його продуктивність трохи збільшилась – до 840 кінських сил і 697 Нм. Працює агрегат у зв’язці з 7-швидкісною роботизованою трансмісією. Першу сотню на спідометрі Daytona SP3 набирає за 2,85 секунди, а далі прискорюється до максимальних 340 км/год.

Ferrari оголосила ціну на Daytona SP3: 2 мільйони євро без урахування податків. Але це, по суті, формальність, оскільки усі 599 машин, запланованих до випуску, вже зарезервовані. Перші замовники почнуть отримувати суперкари у травні 2023 року.