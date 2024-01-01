Fiat зробив електрорикшу: чи буде вона в Європі

Повністю електричний надлегкий комерційний автомобіль Tris із запасом ходу 90 км розробили в Centro Stile в Італії й презентували в Африці та на Близькому Сході. Однак практичні європейці не пройшли повз цю новинку і вже прицінюються – для міст дуже економічна машина.

Є велика ймовірність, що цей транспорт знайде прописку не лише на основних ринках Близького Сходу, але й започаткує еру компактних електромобілів, для вирішення повсякденних міських завдань на європейському континенті. Як йдеться в релізі Fiat Professional, ця машина здатна задовольнити потреби бізнесу в мобільності як дієвий інструмент для розширення економічних можливостей та соціальної інтеграції.

Читайте також Триколісні електрокари завойовують світ: огляд ринку

Tris легко заряджати завдяки інтегрованій системі заряджання та вбудованій вилці 220 В, що дозволяє поповнювати потенціал батареї від стандартної побутової розетки.

Фото: Fiat Professional

Перша в історії Fiat триколісна модель Tris доступна у трьох конфігураціях:

шасі з кабіною;

вантажна відкрита платформа;

пікап.

Читайте також Триколісний сонячний електромобіль Aptera вивели на ринок

"Зі зростанням міст і потреби в чистому та доступному транспорті ми побачили можливість запропонувати щось радикально просте та надзвичайно корисне. Tris відповідає на цей поклик, в першу чергу він доступний малому бізнесу та малобюджетним громадам. Поки дебют на Близькому Сході та в Африці. Європа може бути наступною, тому що це розумне, стійке рішення говорить універсальною мовою", – зазначив гендиректор FIAT з маркетингу Stellantis Олів'є Франсуа.

Універсальний бізнес-автомобіль вироблений у Марокко. Тут проста, але зручна ергономіка, достатньо місця для кращого комфорту. Керування без зчеплення й коробки передач, зручна функція заряджання. Габарити сприяють маневрам й дозволяють легко пересуватися вузькими міськими вулицями. Триколісник, маючи 3,17 метра в довжину, вписується в радіус повороту 3,05 метра.

Привід на колеса (12-дюймові шини) забезпечує 48-вольтовий електродвигун потужністю 9 кВт (пікова потужність) та максимальним крутним моментом 45 Нм. Такий силовий момент дозволяє розвивати максимальну швидкість 45 км/год.

Читайте також Німці зробили Volkswagen UP! триколісним, щоб на ньому гасали підлітки

Літієва батарея ємністю 6,9 кВт-год забезпечує запас ходу 90 км (WMTC), що гарантує достатню автономність для щоденного професійного використання в різних міських та приміських умовах. Tris можна зарядити від 0 до 80% лише за 3,5 години, а повна зарядка – за 4 години 40 хвилин від стандартної побутової розетки.

Фото: Fiat Professional

Вантажний відсік розміром у приблизно 2,25 квадратних метрів платформи бере стандартний європіддон. Він також може похвалитися повною масою автомобіля (GVW) 1025 кг та сертифікованою RCE вантажністю 540 кг.

Читайте також Поштарі замість велосипедів осідлають вантажні моторолери

Сучасна 5,7-дюймова цифрова панель приладів відображає важливу інформацію про рух, включаючи відстань до повного розряду та рівень заряду акумулятора. Тут гарне переднє світлодіодне освітлення, приємний звуковий сигнал заднього ходу, є бачок омивача.