Fiat сделал электрорикшу: будет ли он в Европе

Полностью электрический сверхлегкий коммерческий автомобиль Tris с запасом хода 90 км разработали в Centro Stile в Италии и презентовали в Африке и на Ближнем Востоке. Однако практичные европейцы не прошли мимо этой новинки и уже прицениваются – для городов очень экономичная машина.

Есть большая вероятность, что этот транспорт найдет прописку не только на основных рынках Ближнего Востока, но и положит начало эре компактных электромобилей, для решения повседневных городских задач на европейском континенте. Как говорится в релизе Fiat Professional (stellantis.com), эта машина способна удовлетворить потребности бизнеса в мобильности как действенный инструмент для расширения экономических возможностей и социальной интеграции.

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Tris легко заряжать благодаря интегрированной системе зарядки и встроенной вилке 220 В, что позволяет пополнять потенциал батареи от стандартной бытовой розетки.

Фото: Fiat Professional

Первая в истории Fiat трехколесная модель Tris доступна в трех конфигурациях:

шасси с кабиной;

грузовая открытая платформа;

пикап.

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"С ростом городов и потребности в чистом и доступном транспорте мы увидели возможность предложить что-то радикально простое и чрезвычайно полезное. Tris отвечает на этот зов, в первую очередь он доступен малому бизнесу и малобюджетным общинам. Пока дебют на Ближнем Востоке и в Африке. Европа может быть следующей, потому что это умное, устойчивое решение говорит на универсальном языке", – отметил гендиректор FIAT по маркетингу Stellantis Оливье Франсуа.

Универсальный бизнес-автомобиль произведен в Марокко. Здесь простая, но удобная эргономика, достаточно места для лучшего комфорта. Управление без сцепления и коробки передач, удобная функция зарядки. Габариты способствуют маневрам и позволяют легко передвигаться по узким городским улицам. Трехколесник, имея 3,17 метра в длину, вписывается в радиус поворота 3,05 метра.

Привод на колеса (12-дюймовые шины) обеспечивает 48-вольтовый электродвигатель мощностью 9 кВт (пиковая мощность) и максимальным крутящим моментом 45 Нм. Такой силовой момент позволяет развивать максимальную скорость 45 км/ч.

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Литиевая батарея емкостью 6,9 кВт-ч обеспечивает запас хода 90 км (WMTC), что гарантирует достаточную автономность для ежедневного профессионального использования в различных городских и пригородных условиях. Tris можно зарядить от 0 до 80% всего за 3,5 часа, а полная зарядка – за 4 часа 40 минут от стандартной бытовой розетки.

Фото: Fiat Professional

Грузовой отсек размером в примерно 2,25 квадратных метров платформы берет стандартный европоддон. Он также может похвастаться полной массой автомобиля (GVW) 1025 кг и сертифицированной RCE грузоподъемностью 540 кг.

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Современная 5,7-дюймовая цифровая панель приборов отображает важную информацию о движении, включая расстояние до полного разряда и уровень заряда аккумулятора. Здесь хорошее переднее светодиодное освещение, приятный звуковой сигнал заднего хода и есть бачок омывателя.