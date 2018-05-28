Один з найпопулярніших автомобілів, які українці привозять з США - Ford Fusion, який є аналогом європейського Ford Mondeo.

Зовнішність американського Форд Фьюжін, який випускається без особливих змін з 2012 року, дуже приваблива – здалеку можна сплутати його з Aston Martin. Потужний передній капот, об'ємна решітка радіатора...

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Салон Ford Fusion

Зроблений він теж якісно, ​​а багато високих комплектацій нічим не поступаються преміум-моделям.

Сидіння дуже зручні і легко налаштовуються в будь-якій комплектації. Загалом, все зроблено для того, щоб не переживати за стан костюма перед діловою зустріччю. Та й настрій після поїздки буде ідеальним для переговорів з бізнес-партнерами.

"Комфорт перш за все" – це точно про Ford Fusion. Різні варіанти оздоблення, приємні на вигляд і на дотик матеріали, хороша шумо- і віброізоляція. До речі, комфортом відрізняється тільки американська версія – європейський Ford Mondeo налаштований набагато жорсткіше.

Безпека?! Звичайно! Адже авто робили для США, а в США безпека авто на дорозі – це важлива складова успіху авто. За системою IIHS, Ford Fusion – один з найбільш безпечних авто.

Комплектації Ford Fusion

Залежно від комплектації відрізняється ціна на вживаний Форд Фьюжін.

S – найбюджетніший, 2.5 літра, коробка автомат, вхід без ключа, блютуз.

SE – додано шість музичних колонок, 17-дюймові диски і електропривід водійського сидіння.

Titanium – шкіра, підігрів сидінь, електропривід передніх сидінь, MyFord сенсорний екран, Sony преміум звук і 18-дюймові диски.

Існують також версії гібрид і плагін-гібрид Energi. Але вони набагато дорожче бензинових.

Вибір моторів Ford Fusion

Стандартний двигун для американського Форд Фьюжін – атмосферний бензиновий 2,5 літра (Duratec 25 I4), 175 к.с. Він йде на базову комплектацію S. Більш сучасні двигуни – 1,5 екобуст, 181 к.с. і 1,6 л екобуст, 179 к.с., який можна взяти на механіці (B6). Є варіанти так само з 2-літровими ecoboost (240 к.с.), які дозволяють розігнати машину до сотні за 7 секунд. З таким мотором бувають і повнопривідні авто. Всі ecoboost двигуни з технологією Auto Start-Stop, яка зменшує витрати палива.

Для кого підходять такі двигуни? Тим, кому потрібно більше потужності, хто їздить по місту більше звичайного. Гібрид та плагін йде з 2.0 двигуном (141 к.с.).

Витрата палива на Форд Фьюжін

Моделі з двигунами 1.5 турбо, 2.5 і 2.0 турбо показують плюс-мінус однакову витрату палива. У змішаному режимі (місто, траса) – близько 9 літрів на сотню. Якщо їздити по місту, то і всі 12 л на 100 км.

Гібридна установка приємно здивує 5,5 літрами на сотню. Але гібридні авто набагато дорожчі бензинових.

ГБО на Ford Fusion

Альтернатива заощадити на бензині – це поставити газове обладнання. На 2.5 літра установка буде коштувати 400-500 євро, на екобуст – 700-800 євро. Окупність вкладень – років зо два. Якщо берете автомобіль для сім'ї на тривале користування, то чому б і ні. Але 2.5 літра атмосферник легше обслуговувати і він більш довговічний. На "Екобуст" поставлять газ не скрізь. Та й проблеми можуть бути з ним згодом.

Ford Fusion S в Америці часто використовується в таксі і такі автомобілі можна часто знайти на на аукціонах! Пробіги у них бувають 224 тисяч миль, це 360 тисяч км! Так що двигун живучий!

На модель Fusion Sport встановлюється 2,7-літровий двигун EcoBoost V6, пікова потужність якого 325 к. с., 6-діапазонна коробка-автомат, повний привід! Є на що подивитися і здивувати колег по дорозі.

Так що вибір моторів і комплектацій відмінний!

Проблеми з мотором 1.6 літра ecoboost

Слід застерегти з приводу покупки двигуна 1.6 літра. Є на нього багато нарікань, і сам Ford відкликав в США на обслуговування 2013-2015 моделі з 1.6 літрами. У них є ризик загоряння, офіційно зафіксовано 13 таких випадків. Пізніше Ford зовсім припинив комплектацію 1.6 двигуна на Ford Fusion. Так що в майбутньому з запчастинами буде більше проблем.

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Рестайлінг Форд Фьюжін

У 2016 році (в Америці – 2017 модельний рік) Ford Fusion пройшов невеликий рестайлінг. Адже, якщо автомобіль популярний, кардинально міняти щось було б серйозною помилкою! Звузили передню решітку, додали LED-елемент в фари, оновили противотуманки. Мабуть, найприємніше оновлення було зроблено в інтер'єрі. Замість традиційного важеля перемикання передач стала поворотна шайба-селектор. І як наслідок, підлокітники і бокси під ними розташовані зручніше. MyFord touch замінили на Sync3, яким, судячи з відгуків клієнтів, стало набагато простіше управляти.

У 2016 році пройшов рестайлінг, завдяки якому ручка коробки передач змінилася на "шайбу", як у Jaguar і Range Rover.

Додали, до речі, ще одну преміальну лінійку Platinum (на фото): обробка деревом, преміум шкіра на сидіннях і оздоблення інтер'єру. Ще одна перевага моделі 2017 року: деякими функціями можна керувати прямо зі смартфона, наприклад, можна запрограмувати запуск двигуна, перевірити рівень палива, тиск в шинах або розблокувати двері.

Норми вихлопу Євро 5 для Форд Фьюжін

Дуже важливим моментом при покупці авто з США є перевірка автомобіля на вихлоп Євро 5. Хоча всі двигуни Форд Фьюжін відповідають цьому стандарту, але в Україні без проблем сертифікуються тільки моделі, на капоті яких є наклейка з вказівкою екологічних норм Каліфорнії або 50 штатів США. Якщо немає наклейки Каліфорнії за нормою вихлопу на внутрішній частині капота (або написано 49 штатів, не для Каліфорнії), то потрібно доводити, що норми вихлопу відповідають стандарту Євро 5 через інститут в Києві. Така сертифікація виявляється дорожче звичайної.

Перевірка норм вихлопу Ford Fusion перед покупкою на http://www.etis.ford.com/

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Вартість запчастин Форд Фьюжін

Оскільки більшість Ford Fusion привозять в Україну з США зі страхових аукціонів, то вони потребують кузовного ремонту. Ось ціни на деякі нові кузовні деталі Фьюжін:

кришка багажника 450 $, крило заднє – 450 $, бампер верхня частина (Китай) – 160 $, бампер нижня частина – 153 $, панель багажника внутр + зовн – 2 000 грн, задні LED фари (Китай) – 330 $, решітка радіатора (верх + низ) – 110 $, жалюзі (рамка + верх + низ) – 50 $, петля кришки багажника – 115 $, болти пластикові та металеві – по 50-80 грн шт., парктронік задній (б/у) – 20 $.

Рекомендація "Авто 24"

Ford Fusion – вдала машина. У США тільки за 2015 рік продано 300 000 одиниць. Проблем із запчастинами немає, і, судячи з відгуків власників, сьогодні це найкраще авто в сегменті. В Україні вживаний Fusion можна купити від $ 15 000 і до $ 22 000. У США на аукціонах вони коштують від ... $ 1500... Під ключ – з пригоном, ремонтом – авто виходить від 10 тисяч доларів США.

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