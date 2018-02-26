Сьогодні, 26 лютого відбулись дві останні презентації автомобілів для нового сезону Королівських перегонів. 10 команд, 20 гонщиків і 20 неймовірно потужних болідів, що промчать світом у 21 Гран-прі Формули-1 2018 року. Заводьте ваші двигуни, панове!

Маємо можливість побачити усі боліди Формули-1 сезону 2018 року. Побачити їх у дії зможемо вже зовсім скоро – 25 березня. Також у цій статті ви знайдете календар сезону 2018, повний список команд та пілотів Формули-1.

Сезон 2018 у перегонах Формула-1 відзначився двома нововведеннями, котрі породили чимало суперечок. Одне з них стосується безпосередньо автомобілів. Інше – не настільки важливе, але без нього Формула буде трішечки менш видовищною.

Перше – так званий HALO (з англ. – ореол, німб, вінець), що покликаний вберегти голову пілота у разі перевертання боліда. Конструктори скаржились на складнощі з встановленням гало, пілоти – на погіршення оглядовості, шанувальники – на негарний вигляд. Так чи інакше, але питання безпеки гостро стоїть у одному з найнебезпечніших видів спорту. Шалена потужність болідів Формули-1, помножена на екстремальну швидкість, вимагають певних мір, аби звести ризики до мінімуму.

Кажуть, гало витримує вагу двоповерхового лондонського автобуса, при відносно невеликій власній масі.

Противники гало ставлять у приклад інші гоночні серії, де використовується, наприклад, коротке армоване вітрове скло. Однак більшість гонщиків усе ж спокійно ставляться до гало; Кіммі Райкконен, наприклад, сказав, що не відчуває аніяких проблем з новою конструкцією кокпіта, адже до неї скоро усі звикнуть, а безпека – важливіша за естетику.

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Ще однією новиною цього року стала відмова від участі привабливих дівчат grid girls у показовому виїзді болідів на стартову решітку. “Grid girls були однією з головних складових Формули-1 протягом десятиліть, однак тепер ми вважаємо, що вони не відповідають цінностям змагань, а також йдуть нарізно з сучасними соціальними нормами“, – прокоментував рішення про відмову від grid girls комерційний директор Формули-1 Шон Братчес. Замість довгоногих красунь проводжати пілотів до старту будуть милі малюки.

Що ж, дівчат можна роздивлятись і деінде, а от автомобілі, що мчать трасою зі швидкістю близькою до 400 кілометрів на годину – видовище значно рідкісніше, що заслуговує куди більшої уваги. Протягом двох тижнів лютого дев’ять команд Формули-1, по черзі презентували свої нові боліди для сезону 2018 року. У понеділок 26 лютого, останнім дебютував автомобіль Toro Rosso, тож тепер можна провести повний огляд гаражів команд.

Усі боліди Формули-1 – уніфіковані, мають однакові характеристики та специфікації. Згідно регламенту, у Формулі-1 використовуються чотиритактні V-подібні шестициліндрові двигуни з турбонаддувом з кутом розвалу циліндрів 90°. Обсяг двигуна не повинен перевищувати 1,6 літра. Усі боліди використовують 8-ступеневу трансмісію з приводом задніх колес. Мотори мають примусове обмеження крутного моменту на 15000 об/хв. Крім того, встановлено обмеження на споживання палива – не більше 100 кілограмів за гонку і не більше 100 кілограмів на годину.

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В усіх болідах використовується система рекуперації енергії ERS (Energy Recovery Systems). Вона має дві складові – системи рекуперації кінетичної і теплової енергії. Енергія, що запасається при гальмуванні, може бути повторно використана мотор-генератором. Друга система акумулює енергію вихлопних газів, які використовуються в турбіні за допомогою теплових генераторів. Протягом 33 секунд на колі система ERS дозволяє вивільнити додаткову сумарну потужність у 163 к.с.

Haas F1 Team (презентація 14 лютого)

Модель: Haas VF-18;

Конструктор: Haas-Ferrari;

Двигун: Ferrari 063 – 740 к.с.;

ERS: Ferrari, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Спеціалісти конструкторського бюро Dallara, що працювали над створенням боліду, при конструюванні сконцентрували увагу на зменшенні маси автомобіля.





Williams Martini Racing (презентація 15 лютого)

Модель: Williams FW41;

Конструктор: Williams–Mercedes;

Двигун: М08 – 740 к.с.;

ERS: Mercedes, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Тестування та доводку боліду проводить Роберт Кубіца. Колишній гонщик вперше приймає участь у Формулі-1, хоч і у такий спосіб, з 2011 року, коли прославлений пілот ледь не втратив руку у аварії. А місце легендарного пілота Філіпе Маса у команді займе росіянин Сергій Сіроткін.



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Aston Martin Red Bull Racing (презентація 19 лютого)

Модель: RB14 ;

Конструктор: Red Bull Racing;

Двигун: Renault R.E. 18 Tag Hauer – 740 к.с.;

ERS: Renault, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Команда презентувала болід у чорно-синьому камуфляжному окрасі, однак згодом показала традиційну «ліврею» для змагань, схожу на минулорічну.

Alfa Romeo Sauber F1 Team (презентація 20 лютого)

Модель: Sauber C37;

Конструктор: Sauber;

Двигун: Ferrari 063 – 740 к.с.;

ERS: Ferrari, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Новий болід Sauber для 2018 року мав отримати двигун Honda, але ближче до початку сезону команда повідомила про укладення контракту з Ferrari та використання її дочірньої марки Alfa-Romeo.

Renault Sport Formula One Team (презентація 20 лютого)

Модель: Renault R.S.18;

Конструктор: Renault Sport Formula One Team;

Двигун: Renault R.E.18 – 740 к.с.;

ERS: Renault, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Renault R.S.18 є третім шасі команди Rеnault Sport Formula One Team з моменту повернення у чемпіонат Формули-1 в 2016 році. Серед важливих удосконалень – поліпшена підвіска і аеродинаміка, що дозволяє збільшити притискну силу.

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Scuderia Ferrari (презентація 22 лютого)

Модель: Ferrari SF71H;

Конструктор: Scuderia Ferrari ;

Двигун: Ferrari 063 – 740 к.с.;

ERS: Ferrari, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Модель SF71H має подовжену колісну базу, порівняно з SF70H, а також допрацьовану систему охолодження. Це вже 64 модель формульного боліда в історії команди.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport (презентація 22 лютого)

Модель: Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+;

Конструктор: Mercedes;

Двигун: Mercedes-AMG F1 M09 EQ Power+ – 740 к.с.;

ERS: Mercedes, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: При розробці нової машини конструктори намагались зберегти найкращі риси минулорічної, водночас позбутись її примхливої вдачі, через котру команда зазнала чимало переживань.

McLaren F1 Team (презентація 23 лютого)

Модель: McLaren MCL33;

Конструктор: McLaren;

Двигун: Renault R.E.18 – 740 к.с.;

ERS: Renault, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Болід McLaren MCL33 – перший, що використовує двигун Renault. До цього протягом трьох років на автомобілях МакЛарен були встановлені мотори Honda. Автомобіль отримав помаранчевий колір кузова на знак шани до першого боліду McLaren M5A 1967 року, побудованого Брюсом МакЛареном.

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Red Bull Toro Rosso Honda (презентація 26 лютого)

Модель: Toro Rosso STR13;

Конструктор: Scuderia Toro Rosso;

Двигун: Honda RA618H– 740 к.с.;

ERS: Honda, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Toro Rosso STR13 використовує двигун Honda, оскільки погодилась завершити контракт з попереднім постачальником – Renault, через те, що французький виробник вирішив підписати угоду на поставку моторів для McLaren.

Sahara Force India F1 Team (презентація 26 лютого)

Модель: VJM11;

Конструктор: Force India-Mercedes;

Двигун: Mercedes M09 EQ Power+ – 740 к.с.;

ERS: Mercedes, 163 к.с.

Маса: 733 кг;

Коментар: Ще у минулому році команда збиралась змінити назву, оскільки слово «Індія», за словами керівництва, «обмежує маркетингові можливості». Очікувалось, що це нове ім’я оголосять під час презентації моделі 2018 року, однак цього не трапилось. Але ще до першого Гран-прі зміна назви усе ж може відбутись.



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Формула-1: Календар сезону 2018

25 березня – Гран-Прі Австралії 24 червня – Гран-Прі Франції 16 вересня – Гран-Прі Сінгапуру 8 квітня – Гран-Прі Китаю 1 липня – Гран-Прі Австрії 30 вересня – Гран-Прі Росії 15 квітня – Гран-Прі Бахрейну 8 липня – Гран-Прі Великобританії 7 жовтня – Гран-Прі Японії 29 квітня – Гран-Прі Азербайджану 22 липня – Гран-Прі Німеччини 21 жовтня – Гран-Прі США 13 травня – Гран-Прі Іспанії 29 липня – Гран-Прі Угорщини 28 жовтня – Гран-Прі Мексики 27 травня – Гран-Прі Монако 26 серпня – Гран-Прі Бельгії 11 листопада – Гран-Прі Бразилії 10 червня – Гран-Прі Канади 2 вересня – Гран-Прі Італії 25 листопада – Гран-Прі Абу Дабі

Формула 1: список команд сезону 2018

Номер боліда Пілот Команда 8 Роман Грожан Haas 20 Кевін Магнуссен Haas 14 Фернандо Алонсо McLaren 2 Стоффела Вандорн McLaren 44 Льюїс Хемілтон Mercedes 77 Валттері Боттас Mercedes 3 Даніель Ріккардо Red Bull 33 Макс Ферстаппен Red Bull 27 Ніколас Хюлькенберг Renault 55 Карлос Сайнс Renault 11 Серхіо Перес Force India 31 Естебан Вікон Force India 9 Маркус Ерікссон Sauber 16 Шарль Леклер Sauber 5 Себастіан Феттель Scuderia Ferrari 7 Кімі Райкконен Scuderia Ferrari 10 П'єр Гаслі Toro Rosso 28 Брендон Хартлі Toro Rosso 18 Ленс Стролла Williams 35 Сергій Сіроткін Williams



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