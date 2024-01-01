Фронтальна навіска до ліцензійного трактора розмінування DOK-ING повністю локалізована

Компанія "A3tech-Україна" тепер повністю виготовляє фронтальну робочу навіску, що в операційному режимі найчастіше опиняється в зоні прямого ураження.

Завдяки цьому ремонт такої техніки після підривів у полях тепер у рази займає менше часу. Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінекономіки України.

Читайте також Український розміновувач DOK-ING MV-10 отримав сертифікат відповідності

"Навесні компанія випробовувала першу машину для розмінування, локалізовану в Україні. Саме тоді були озвучені плани вийти на самостійне виробництво робочого органу для машин розмінування DOK-ING. На кінець року це вдалося зробити. Найбільш серйозно пошкоджену легку машину для розмінування MV-4 вдалося відремонтувати за 12 днів. Це в рази швидше, ніж якби довелося чекати фахівців та комплектуючі із Хорватії", – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Український партнер хорватського виробника машин розмінування DOK-ING компанія "A3tech-Україна" у 2024 році зібрала вісім важких машин розмінування MV-10 та відремонтувала 10 машин після підривів і технічних несправностей.

Читайте також Майже третина допущених до експлуатації машин розмінування виявилися українськими

Таким чином українські підрозділи розмінування отримали і більше техніки, готової до роботи, і швидше змогли знову працювати із відремонтованими машинами.

Досвід поетапного переходу на українську локалізацію довів економічні переваги місцевого виробництва. За словами директора компанії компанія "A3tech-Україна" Марата Мінца, виготовлення в Україні деталей до машин розмінування дозволяє здешевити вартість такої техніки.

Читайте також В армії машин гуманітарного розмінування стало більше

Скажімо, молоток робочого валу українського виробництва майже у два рази дешевший за хорватський аналог. При цьому комплект на одну тільки машину потребує 50 таких молотків

"Завдяки цьому ДСНС заплатило за закупівлю запчастин для машин розмінування фірми DOK-ING на 30% менше, ніж якби ці послуги замовляли безпосередньо у хорватської фірми-виробника. А це 5 мільйонів економії для державного бюджету", – підкреслив Марат Мінц.

Читайте також Скільки коштує розмінування одного гектара поля машиною та вручну: дослідження

На сьогодні приватні та урядові оператори на українському театрі розмінування експлуатують понад півсотні машин для розмінування хорватського виробника DOK-ING. Найбільшу партію такої техніки цієї осені отримала ДСНС – 20 машин MV-10.