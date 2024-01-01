Фронтальная навеска к лицензионному трактору разминирования DOK-ING полностью локализована

Компания "A3tech-Украина" теперь полностью производит фронтальную рабочую навеску, что в операционном режиме чаще всего оказывается в зоне прямого поражения.

Благодаря этому ремонт такой техники после подрывов в полях теперь в разы занимает меньше времени. Об этом говорится в официальном сообщении Минэкономики Украины.

Читайте также Украинский разминировщик DOK-ING MV-10 получил сертификат соответствия

"Весной компания испытывала первую машину для разминирования, локализованную в Украине. Именно тогда были озвучены планы выйти на самостоятельное производство рабочего органа для машин разминирования DOK-ING. К концу года это удалось сделать. Наиболее серьезно поврежденную легкую машину для разминирования MV-4 удалось отремонтировать за 12 дней. Это в разы быстрее, чем если бы пришлось ждать специалистов и комплектующие из Хорватии", – сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Украинский партнер хорватского производителя машин разминирования DOK-ING компания "A3tech-Украина" в 2024 году собрала восемь тяжелых машин разминирования MV-10 и отремонтировала 10 машин после подрывов и технических неисправностей.

Читайте также Почти треть допущенных к эксплуатации машин разминирования оказались украинскими

Таким образом украинские подразделения разминирования получили и больше техники, готовой к работе, и быстрее смогли снова работать с отремонтированными машинами.

Опыт поэтапного перехода на украинскую локализацию показал экономические преимущества местного производства. По словам директора компании компания "A3tech-Украина" Марата Минца, изготовление в Украине деталей к машинам разминирования позволяет удешевить стоимость такой техники.

Читайте также В армии машин гуманитарного разминирования стало больше

Скажем, молоток рабочего вала украинского производства почти в два раза дешевле хорватского аналога. При этом комплект на одну только машину требует 50 таких молотков

"Благодаря этому ГСЧС заплатило за закупку запчастей для машин разминирования фирмы DOK-ING на 30% меньше, чем если бы эти услуги заказывали непосредственно у хорватской фирмы-производителя. А это 5 миллионов экономии для государственного бюджета", – подчеркнул Марат Минц.

Читайте также Сколько стоит разминирование одного гектара поля машиной и вручную: исследование

На сегодня частные и правительственные операторы на украинском театре разминирования эксплуатируют более полусотни машин для разминирования хорватского производителя DOK-ING. Наибольшую партию такой техники этой осенью получила ГСЧС – 20 машин MV-10.