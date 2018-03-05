Карт для гравців у гольф Mercedes Garia Golf Cart може рухатись зі швидкістю у 70 км/год, причому не лише у межах спортивних полів.

Відомий виробник спеціалізованого транспорту для гравців у гольф – фірма Garia, збирається показати свою нову модель, до створення якої долучились спеціалісти Mercedes.

Відомо, що гольф – один з видів спорту, котрі належать до “елітних”. І хоча гравцю у гольф не потрібно мати власну яхту, як яхтсмену, чи тримати у конюшні породистого жеребця, як любителю конного спорту, уся екіпіровка, абонемент на корти та інші речі, необхідні гольфісту, коштують чимало. Тож поява гольф карту Mercedes навряд чи здивує тих, хто пов’язаний з цим видом спорту.

Доброчесність восьмидесятирічників скрізь тепер може їхати в стилі через свій місцевий будинок у Флоріді, повертаючи свої носи в плебеїв, які керують одним з цих родових гольф-колясок Club Cart. У їхніх візків є привабливий сенсорний дисплей для керування режимами руху, дезодора, вітрового нагрівача та холодильника? Це сумнівно. Там мало сумнівів, що нічого не буде, як Mercedes Garia Golf Cart, припаркований перед центром громади.

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Автомобільчик зовні дуже схожий на Smart ForTwo Cabrio. Це не єдине, що поєднує Garia Golf Cart з Mercedes. Матеріали оздоблення преміум-класу, технологічне оснащення та навіть динамічні показники – усе покликане викликати повагу до власника цього засобу пересування.

Сидіння карта обтягнуті натуральною шкірою та є водонепроникними з огляду на відкритий дизайн кузову. Панелі корпусу, включаючи дах, виконані з вуглецевого волокна. Мікрокар поставляється з Bluetooth та вбудованими гучномовцями високої чіткості. Garia Golf Cart обладнано 14-дюймовим дискам, передніми дисковими гальмами та підвіскою на подвійних ричагах.

У рух автомобіль приводить електромотор та батарея ємністю 10,24 кіловат-години, що дозволяють проїхати на одному заряді до 80 км. Найцікавіше, що цей гольф карт є омологованим для використання на дорогах загального користування. Принаймні у Європі. Максимальна швидкість авто – 70 кілометрів на годину.

Не тіште себе ілюзією, що найменший Mercedes буде найдешевшим: оголошена вартість Garia Golf Cart – 73 000 доларів США. Попереднє замовлення на сайті Garia вже відкрито, майбутні покупці мають внести депозит у розмірі 1000 доларів. Офіційна презентація моделі відбудеться на Женевському автосалоні.

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