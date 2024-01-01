Гібридний Fiat 500 матиме механічну коробку передач

Як пише Carscoops, хоча Fiat не підтвердив, який мотор буде знаходитися під капотом, зображення інтер'єру показують, що 500 Hybrid постачається з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

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Це може свідчити про те, що КПП може бути під’єднана до того ж 1,0-літрового м'якого гібридного трициліндрового двигуна з турбонаддувом, який був в Pandina, оновленій версії Panda. Ця модель наразі продається паралельно з новим компактним кросовером Grande Panda.

Гібридна установка має 70 к.с., тоді як електричний Fiat 500e має потужність 95 або 119 кінських сил відповідно, залежно від ємності акумулятора. Попри це, візуальні відмінності від гібридною та повністю електричною версіями хетчбека будуть незначні.

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Вони включатимуть, зокрема, решітку радіатора, яка схована під маскуванням на тизерах. “Fiat 500 Hybrid пропонує доступну електрифікацію та культовий стиль, що доводить, що соціальна значущість є основою місії бренду”, – сказав Олів’є Франсуа, генеральний директор Fiat.