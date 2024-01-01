Укр
Ру

Гибридный Fiat 500 будет иметь механическую коробку передач

Fiat поделился тизером будущего гибридного Fiat 500. Ожидается, что старт производства модели состоится этой осенью. Ранее Fiat 500 был представлен исключительно в электрической версии, однако из-за плохого показателя продаж компании пришлось модернизировать его небольшим бензиновым двигателем.
Fiat 500 вскоре получит гибридную версию: тизер - Auto24

ФОТО: Fiat|

Тизер гибридного Fiat 500

Даниил Северенчук
logo15 мая, 15:35
logo0
logo0 мин

Как пишет Carscoops, хотя Fiat не подтвердил, какой мотор будет находиться под капотом, изображения интерьера показывают, что 500 Hybrid поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Читайте также: Как выглядит полицейский Fiat 500e: фото

Это может свидетельствовать о том, что КПП может быть подсоединена к тому же 1,0-литровому мягкому гибридному трехцилиндровому двигателю с турбонаддувом, который был в Pandina, обновленной версии Panda. Эта модель сейчас продается параллельно с новым компактным кроссовером Grande Panda.

Гибридная установка имеет 70 л.с., тогда как электрический Fiat 500e имеет мощность 95 или 119 лошадиных сил соответственно, в зависимости от емкости аккумулятора. Несмотря на это, визуальные отличия от гибридной и полностью электрической версиями хэтчбека будут незначительны.

Также интересно: Fiat показал бюджетный седан

Они будут включать, в частности, решетку радиатора, которая скрыта под маскировкой на тизерах. “Fiat 500 Hybrid предлагает доступную электрификацию и культовый стиль, что доказывает, что социальная значимость является основой миссии бренда”, – сказал Оливье Франсуа, генеральный директор Fiat.

#Aвтоновинки #Фото #Новости #Fiat #Гибридній автомобиль