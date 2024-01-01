Гибридный Fiat 500 будет иметь механическую коробку передач

Как пишет Carscoops, хотя Fiat не подтвердил, какой мотор будет находиться под капотом, изображения интерьера показывают, что 500 Hybrid поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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Это может свидетельствовать о том, что КПП может быть подсоединена к тому же 1,0-литровому мягкому гибридному трехцилиндровому двигателю с турбонаддувом, который был в Pandina, обновленной версии Panda. Эта модель сейчас продается параллельно с новым компактным кроссовером Grande Panda.

Гибридная установка имеет 70 л.с., тогда как электрический Fiat 500e имеет мощность 95 или 119 лошадиных сил соответственно, в зависимости от емкости аккумулятора. Несмотря на это, визуальные отличия от гибридной и полностью электрической версиями хэтчбека будут незначительны.

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Они будут включать, в частности, решетку радиатора, которая скрыта под маскировкой на тизерах. “Fiat 500 Hybrid предлагает доступную электрификацию и культовый стиль, что доказывает, что социальная значимость является основой миссии бренда”, – сказал Оливье Франсуа, генеральный директор Fiat.