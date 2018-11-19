Звісно ж, лонговані версії популярних моделей призначені для китайського ринку.

На автосалоні у Гуанчжоу світові виробники представили числені новинки, серед яких було чимало спеціальних версій моделе для Китаю.

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Компанія Hyundai представила кросовер Santa Fe четвертого покоління, призначений для китайського ринку. Автомобіль відрізняється від глобальної моделі зовні і всередині.

Фото: Hyundai Santa Fe для Китаю / Hyundai



Довжина китайського Santa Fe становить 4930 мм, що на 160 мм більше, ніж у глобальної моделі. Колісну базу збільшили на 100 мм до 2865 мм. Передня частина китайського Hyundai Santa Fе має такий самий вигляд, як і світова, та задні стійки, бампер, багажні двері і ліхтарі – інші. Салон так само подібний до того, що можна побачити у “Санти” в Україні, оданк замість важіля коробки передач у китайської моделі кнопки, а кермо має “зріз” знизу. Крім того, новинка отримала сканери відбитка пальця – зовнишній відкриває дверцята, а внутрішній – запускає двигун. Китайським покупцям новий Santa Fe запропонують з бензиновим 2.0 T-GDI у поєднанні з восьмиступінчатим автоматом.

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Фото: Audi A6L / Audi

На сусідньому стенді автошоу відбулась прем’єра нового покоління седана Audi A6L. Цікаво, що седан зі звичайною довжиною бази китайським покупцям доступний не буде. Спецверсія зі збільшеною на 100 міліметрів базою була розроблена місцевим підрозділом Audi і випускатись також буде у Піднебесній. Примітно, що з базою у 3024 мм новий седан обігнав за цим параметром старшу модель А8, відстань між осями якої становить 2998 мм. Усі додаткові міліметри були використані для збільшення простору на задньому ряду сидінь. Базовим варіантом Audi A6L буде 2-літровий бензиновий турбомотор потужністю 190 або 224 к.с. Пізніше можуть з'явитися версії з гібридною силовою установкою.

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Фото: Peugeot 508L / Peugeot

Ще один європейський бренд у Гуанчжоу приєднався до руху “довгомірів” – компанія Peugeot представила новий 508L. Як і дві інші моделі, про які йшлось вище, французький седан призначений виключно для китайського ринку. Порівняно з європейським 508, китайська модель має збільшену на 55 мм базу і видозмінену задню частину – багажник автомобіля відкривається без заднього вікна, оскільки китайці віддають перевагу седанам перед ліфтбеками. Випускатимуть новинку на місцевому заводі в місті Ухань. У продажу Peugeot 508L з'явиться в першому кварталі 2019 року.

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