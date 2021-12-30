Корейський автовиробник серйозно ставиться до своїх планів електрифікації.

За інформацією Business Korea та The Korea Economic Daily, кілька тижнів тому відбулася ретельна реорганізація в Нам’янському дослідницькому інституті, а разом з нею відбуваються і деякі значні зміни в Hyundai. Зокрема, команда силових установок (Powertrain) була перетворена на команду з розробки електрифікації. Крім того, “Центр розвитку двигуна” був закритий, а його місце займає “Центр розвитку акумулятора”. Його місія – зосередитися на електрифікації.

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У структурі Дослідницького інституту Нам’ян, де працює 12 000 фахівців, відбулись і інші зміни. Усі вони спрямовані на електрифікацію південнокорейського концерну.

Вже зараз Hyundai має непогані позиції у секторі електромобілів – цьогорічний дебютант Ioniq 5 вже встиг зібрати купу нагород та успішно продається по всьому світу, включаючи й Україну. А в Німеччині його навіть назвали автомобілем року. Наступного ж року має дебютувати на ринку флагманський кросовер Ioniq 7. Про решту ж цифрової лінійки Hyundai поки що інформації практично немає, але відомо, що з 2025 року в лінійці бренду будуть вже виключно електромобілі.