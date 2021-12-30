Корейский автопроизводитель серьезно относится к своим планам электрификации.

По информации Business Korea и The Korea Economic Daily, несколько недель назад произошла тщательная реорганизация в Наменском исследовательском институте, а вместе с ней происходят некоторые значительные изменения в Hyundai. В частности, команда силовых установок (Powertrain) была превращена в команду по разработке электрификации. Кроме того, Центр развития двигателя был закрыт, а его место занимает Центр развития аккумулятора. Его миссия – сосредоточиться на электрификации.

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В структуре Исследовательского института Намян, где работает 12 000 специалистов, произошли и другие изменения. Все они направлены на электрификацию южнокорейского концерна.

Уже сейчас у Hyundai есть неплохие позиции в секторе электромобилей – нынешний дебютант Ioniq 5 уже успел собрать кучу наград и успешно продается по всему миру, включая и Украину. А в Германии его даже назвали автомобилем года. В следующем году должен дебютировать на рынке флагманский кроссовер Ioniq 7. Об остальной же цифровой линейке Hyundai пока информации практически нет, но известно, что с 2025 года в линейке бренда будут уже исключительно электромобили.