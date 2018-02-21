Новинка отримала вишуканий салон та масу сучасних електронних систем.

Корейський автовиробник Hyundai Motor показав офіційні фото та відео нового позашляховика Santa Fe. Раніше в мережі вже публікували неофіційні фото.

Як видно на фото, новинка майже не відрізняється від тизерних малюнків, які були оприлюднені раніше. Окрім того, підтвердились шпигунські фото салону.

Новий Hyundai Santa Fe отримав стрімкий силует, звужені фари та величезну решітку радіатора. Це нова стилістика кросоверів бренду, яка частково вже була втілена на моделях Kona та Nexo.

Кросовер також збільшився в габаритах – став на 80 мм довшим та на 10 мм ширшим. Висота залишилась незмінною, а от колісна база виросла на 65 мм.

В салоні видно електронну панель приладів, великий дисплей медіасистеми на підвищенні торпедо. Також вражають фото інтер’єру – зокрема, шкіряне виконання сидінь наблизились до стандартів преміальних моделей.

Читайте тест-драйв Hyundai Santa Fe нинішнього покоління.

Серед двигунів, якими буде оснащуватись новий Хюндай Санта Фе 2018 – дволітровий бензиновий потужністю 235 к.с. та пара дизелів – 2,0 та 2,2 літри (на 186 та 202 сили). Всі мотори будуть працювати з 8-ступеневими автоматичними коробками передач. Як і раніше, модель матиме як повний, так і передній привід в залежності від модифікації.

Серед цікавих електронних помічників, окрім стандартних, вирізняються два. Перший буде слідкувати за тим, щоб пасажир не відчинив двері, коли поряд проїжджатиме автомобіль. Інша не дасть забути дітей на задньому сидінні – нагадає водію про їх присутність перед виходом з машини.

Побачити нову Hyundai Santa Fe можна буде на автосалоні в Женеві на початку березня.

Нагадаємо, що Hyundai може побити рекорд Tesla.