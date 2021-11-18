973 мільйони доларів, отримані за акції Tesla – лиш п'ята частина того, що Маск виручив з першого продажу. Усі кошти повинні піти на сплату податків.

Ринкова капіталізація стартапів Rivian і Lucid зараз випереджає більшість визнаних автовиробників, що викликало сплеск на фондовій біржі. Разом зі значним зростанням цін на акції Rivian Automotive і Lucid Group, на 4,1% зросла ціна на цінні папери Tesla.

Під час сплеску сектора, Ілон Маск придбав 2,1 мільйона акцій вартістю 2,2 мільярда доларів за ціною закриття у вівторок, а потім продав 934 091 акції за 973 мільйони доларів, свідчать документи Комісії з цінних паперів. Отримані з продажу акцій кошти Маск використовує для сплати податків на опціони.

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З моменту розміщення акцій на фондовій біржі, вартість акцій Rivian зросла на 15%, що дозволило стартапу обійти за ринковою капіталізацією Volkswagen AG на 14 мільярдів доларів. “Рівіан” оцінюється у 153 мільярдів доларів і є третім найдорожчим виробником автомобілів у світі. Ринкова капіталізація Tesla перевершує ринкову капіталізацію 8 найбільших автовиробників-конкурентів, разом узятих.

Lucid зросла майже на 24% після того, як вона заявила, що бронювання на її автомобілі зросли до 13 000 у третьому кварталі, а також запевнила, що випустить 20 000 своїх електричних седанів Lucid Air у 2022 році. У результаті капіталізація Lucid оцінюється у 90 мільярдів доларів, вище за Ford.

За минулий тиждень Маск продав близько 8,2 мільйона своїх акцій Tesla приблизно за 8,8 мільярда доларів. Ці продажі виконують майже половину його обіцянки у Twitter про продаж 10% його частки в Tesla. Оскільки виробники електромобілів користуються все більшим попитом на біржі, акції Tesla за останні 12 місяців зросли в ціні більш ніж на 150%.