973 миллиона долларов, полученные за акции Tesla – лишь пятая часть того, что Маск выручил от первой продажи. Все денежные средства должны пойти на уплату налогов.

Рыночная капитализация стартапов Rivian и Lucid сейчас опережает большинство признанных автопроизводителей, что вызвало всплеск на фондовой бирже. Вместе со значительным ростом цен на акции Rivian Automotive и Lucid Group на 4,1% выросла цена на ценные бумаги Tesla. Во время всплеска сектора Илон Маск приобрел 2,1 миллиона акций стоимостью 2,2 миллиарда долларов по цене закрытия во вторник, а затем продал 934 091 акции за 973 миллиона долларов, свидетельствуют документы Комиссии по ценным бумагам. Вырученные из продажи акций средства Маск использует для уплаты налогов на опционы.

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С момента размещения акций на фондовой бирже стоимость акций Rivian выросла на 15%, что позволило стартапу обойти по рыночной капитализации Volkswagen AG на 14 миллиардов долларов. Ривиан оценивается в 153 миллиарда долларов и является третьим самым дорогим производителем автомобилей в мире. Рыночная капитализация Tesla превосходит рыночную капитализацию 8 крупнейших автопроизводителей-конкурентов вместе взятых.

Lucid выросла почти на 24% после того, как она заявила, что бронирование на ее автомобили выросло до 13 тысяч в третьем квартале, а также заверила, что выпустит 20 тысяч своих электрических седанов Lucid Air в 2022 году. В результате капитализация Lucid оценивается в 90 миллиардов долларов выше Ford.

За прошедшую неделю Маск продал около 8,2 миллиона своих акций Tesla примерно за 8,8 миллиарда долларов. Эти продажи выполняют почти половину его обещания в Twitter о продаже 10% его доли в Tesla. Поскольку производители электромобилей пользуются все большим спросом на бирже, акции Tesla за последние 12 месяцев выросли в цене более чем на 150%.