Infiniti QX60 оновився та отримав версію Sport

Оновлений Infiniti QX60 2026 року надійде до американських дилерів цього літа, а ціни будуть оголошені ближче до початку продажів.

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Дизайнери намагались надати QX60 більшої присутності, зробивши його візуально нижчим і ширшим, одночасно втілюючи найновіші дизайнерські рішення Infiniti. Спереду ці зміни починаються з нової решітки радіатора, яка втілює теми дизайну Artistry in Motion.

Нова тривимірна емблема Infiniti тепер підсвічується. Нижній бампер був оновлений таким чином, що решітка радіатора майже здається невагомою, а денні ходові вогні (DRL) були розділені на менші елементи, що нагадують стиль клавіш цифрового піаніно, застосований у топовій моделі QX80.

У задній частині оновлений QX60 виглядає нижчим і ширшим, з більш чіткими поверхнями на задніх дверях і задній панелі. Наприклад, лакофарбове покриття кольору кузова опускається нижче на бампері, а хромовані накладки та світловідбивачі також переміщені нижче.

Додаткової драматичності додає нова функція INFINITI Light Path у комплектації AUTOGRAPH. Вона є кульмінацією приголомшливого вітального підпису, коли автомобіль відмикається в темряві: засвічується емблема INFINITI, а потім окремі елементи денних ходових вогнів, продовжуючи рух від центру автомобіля назовні. Нарешті, INFINITI Light Path проектує напис INFINITI та геометричні фігури, схожі на крила, на землю по обидва боки автомобіля.

QX60 доступний з новим кольором фарбування Deep Emerald – насиченим зеленим відтінком природи та ранкової роси. Це один із 10 кольорів, що пропонуються для QX60. Окремі кольори SPORT, а також всі кольори AUTOGRAPH поєднуються з двоколірним оздобленням даху та верхньої частини кузова Black Obsidian.

У комплектації PURE 20-дюймові диски тепер є стандартними, замінивши 18-дюймові з 2025 року.

В інтер'єрі вперше пропонується нова схема оббивки кольору «Сірий камінь», яка доповнює доступні опції «Графіт» та «Коричневе сідло». Комплектації PURE та LUXE мають сріблясте металеве плетіння, тоді як SPORT та AUTOGRAPH можуть похвалитися чорним ясеневим деревом з відкритими порами та металевою інкрустацією.



QX60 2026 року отримає першу комплектацію SPORT. Зовні він відрізняється особливою передньою частиною з загостреною сіткою радіатора. SPORT також має глянцево-чорні 20-дюймові колеса та темні зовнішні акценти, включаючи новий захист нижньої частини переднього бампера та значок "S" на задніх дверях. Всередині QX60 SPORT має більш персоналізоване, індивідуальне відчуття, зі стандартними капітанськими кріслами другого ряду, оббивкою кольору Dusk Blue з поєднанням синіх та чорних сидінь та чорною обшивкою стелі.





Infiniti QX60 2026 року додає кілька функцій допомоги водієві, спрямованих на спрощення та оптимізацію поїздок. ProPILOT Assist 2.1 підвищує рівень водіння автострадою, дозволяючи уважним водіям прибирати руки з керма в певних сценаріях руху. На сумісних автострадах водії можуть натиснути кнопку, щоб ProPILOT Assist 2.1 керував прискоренням, рульовим керуванням та гальмуванням, поки водій зосереджений на дорозі та готовий взяти керування на себе в будь-який момент. Система є опціональною для комплектації AUTOGRAPH.

Також новинкою є 3D-монітор кругового огляду Around View з функцією виявлення рухомих об'єктів, який встановлюється в комплектації LUXE та вище. Він забезпечує зручніший спосіб виявлення перешкод під час паркування, надаючи перевагу добре відомому монітору кругового огляду INFINITI з видом зверху та вісьмома фіксованими ракурсами «навколо» автомобіля, забезпечуючи більш повний огляд навколишнього середовища QX60. У комплектації з технологічним пакетом AUTOGRAPH система вдосконалюється функцією «обертання», що дозволяє водієві переміщати ракурс навколо QX60.



Система 3D-монітора кругового огляду включає функцію Front Wide View 4. Вона забезпечує ширококутний огляд спереду та з боків автомобіля, що ідеально підходить для огляду перешкод у гаражі або припаркованих автомобілях для менш обмеженого огляду. Також нововведенням для QX60 є система Invisible Hood View, яка використовує вдосконалену обробку зображень для отримання відеозаписів із зовнішніх камер автомобіля та проектування зображення того, що знаходиться безпосередньо перед автомобілем, на дисплеї в салоні. В результаті створюється враження, ніби можна бачити прямо крізь моторний відсік, що допомагає виявляти бордюри на вузьких смугах проїзду, колії автомийок та безліч інших важкопомітних перешкод на землі.

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QX60 2026 року оснащений двома 12,3-дюймовими дисплеями в стандартній комплектації для всіх комплектацій – один для панелі приладів, а інший для інформаційно-розважальної системи. Центральний дисплей додає вбудований Google з постійно оновлюваними Картами Google для простої та ефективної навігації, а також можливість завантажувати багато інших улюблених програм з Google Play. Google Assistant ще більше спрощує щоденну взаємодію, дозволяючи виконувати запити природною мовою, такі як «Hey Google, увімкни підігрів мого сидіння» або «Hey Google, проклади маршрут до мого офісу».

QX60 використовує преміальну аудіосистему Klipsch. У комплектаціях LUXE та SPORT вона оснащена 16 динаміками, включаючи чотири 1-дюймові титанові купольні високочастотні динаміки, 12-канальний підсилювач потужністю 600 Вт та 8-дюймовий сабвуфер TriPower. Комплектація AUTOGRAPH пропонує ще більш захоплюючу систему Klipsch Reference Premiere з 20 динаміками та 24-канальним підсилювачем.

Комплектація AUTOGRAPH додає інноваційну технологію Individual Audio, вперше представлену в QX80. Індивідуальна аудіосистема дозволяє водієві чути лише певні аудіоелементи, такі як вказівки навігації, музику або телефонні дзвінки, зі свого місця. Наприклад, водій може здійснювати телефонний дзвінок, поки пасажири продовжують слухати музику, або водій може слухати улюблений список відтворення та підказки на карті, не турбуючи тих, хто спить на задніх сидіннях.



Трирядний салон Infiniti QX60 у комплектації AUTOGRAPH пропонується з хвилястою строчкою та перфорацією в стилі кімоно на напіванілінових сидіннях, а також з новою обробкою приладової панелі з деревини з відкритими порами та металевою інкрустацією, отриманою методом лазерного травлення. Дизайн інтер'єру натхненний японською концепцією «Shibui», або елегантністю простоти. У комплектаціях PURE та LUXE 2026 року додаються сидіння TailorFit. Матеріал складається на 65% з перероблених матеріалів і є більш міцним і м'якшим на дотик, ніж традиційна штучна шкіра.

Комплектації QX60 SPORT та AUTOGRAPH оснащені капітанськими кріслами другого ряду, на яких можуть розміститися до шести пасажирів.

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Давній підхід INFINITI до технічних інновацій очевидний під капотом завдяки вдосконаленому двигуну QX60 із змінним турбонаддувом та турбонаддувом (VC-Turbo). VC-Turbo був першим у світі серійним силовим агрегатом зі змінним компресійним режимом і був включений до списку 10 найкращих двигунів Wards після своєї появи у 2018 році. У QX60 2,0-літровий двигун може похвалитися 268 кінськими силами. Він налаштований для забезпечення значного крутного моменту в діапазоні низьких та середніх обертів, де водії найчастіше потребують чутливого прискорення.

Налаштування двигуна призводить до плавної та керованої подачі потужності, що забезпечує впевненість під час обгону. У 2026 році інженери INFINITI оновили двигун на основі відгуків клієнтів. Ці зміни допомагають покращити якість звуку в місті, на бездоріжжях та пагорбах, де відбувається більш енергійне водіння.

Двигун поєднується з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач зі стандартними підрульовими перемикачами. Вона налаштована на швидке, плавне перемикання передач і чутливу роботу, а кілька режимів водіння дозволяють водієві налаштувати характеристики силового агрегату відповідно до своїх уподобань.

Здатність VC-Turbo плавно змінювати ступінь стиснення забезпечує видатний баланс між продуктивністю та паливною ефективністю. Моделі QX60 з переднім приводом, за оцінками, забезпечують витрату палива 10,7 л на 100 км у місті, 8,4 л на шосе та 9,8 л у змішаному циклі.