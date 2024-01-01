Інсталяція "Дорога життя" з поваленим мостом та перекинутим фургоном стала меморіальною

Перемогу в номінації "Дизайн освітлення релігійних і духовних об’єктів" намагалися отримати доволі визнані світом духовно-релігійні організації, у т.ч. музейні, етнографічні, але інсталяція "Дорога життя" проєкту "Київщина. Місця пам’яті" вийшла в лідери.

У підсумку світлографіка в пам'ять про те, що довелося пройти мешканцям Київщини під час російської окупації набрала найбільше голосів. Члени журі конкурсу, штаб-квартира якого розміщена у нейтральній Швейцарії, визнали задум знаковим. Про відзнаку пише голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Створення на місці зруйнованої переправи, фото якої за лічені години облетіли весь світ, об’єкта духовності та незламності українського народу досягло головної мети – мир на планеті віднині крихкий, його слід берегти й відстоювати так, як це роблять українці.

Незламність українського народу та дизайнери провели в червоні нитки, освітлені імпульсним світлом. Вони наче з’єднують частини зруйнованого мосту і водночас нагадують про шрами війни.

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Світлова інсталяція "Дорога життя" єдина у сучасній світовій історії, зроблена на реальному об’єкті воєнного часу. Там нічого не довелося прибирати чи додавати. Все так, як на знаменитих фото евакуації 40 тисяч жителів району, що втікали від російських обстрілів.

Не прибрали навіть перекинутий догори колесами вантажний фургон. Він як і міст, лишився живим безмовним свідком трагедії тих далеких днів.

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Автори проєкту "Дорога життя" над жанром визначилися відразу – світлова меморіальна інсталяція, що безпосередньо на місці зруйнованого мосту в Ірпені яка символізує глибокий і стійкий процес зцілення та відродження.

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Слід підкреслити, що у загаданому конкурсі Lighting Design Awards 2024 українська компанія Expolight окрім цієї здобула нагороди ще у п’яти номінаціях.

Фото: Київська ОВА