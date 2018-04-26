Шестиколісні Mercedes G-Class і Range Rover змусили американців узятись за конверсію Jeep.
Навіть самі виробники говорять про те, що додаткова вісь, навіть з власним приводом, не надто покращує прохідність позашляховика, не кажучи вже про керованість. Та виглядають шестиколісні пікапи ефектно і тому користуються попитом.
Коли німці представили свій Mercedes-AMG G63 6X6, світ здивовано “ахнув”. Після цього з різних куточків світу стали з’являтись новини про подібні автомобілі. Ательє Kahn Design перетворило Land Rover Defender на шестиколісник Flying Huntsman, хлопці з Hennessey додали ще одну вісь пікапу Ford F-150, назвавши його VelociRaptor, ательє T. Fotiadis шокувало публіку своєю шестиколісною “яхтою” Superyacht Land Tender-SLT, не втримались і арабські умільці, розробивши з нуля ультра-джип Devel Sixty.
Фото: Шестиколісні позашляховики / Daimler, Kahn Design, T. Fotiadis, Hennessey, Rambler
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Тепер же прийшов час американцям з ательє Bruiser Conversions, що спеціалізується на тюнінгу автомобілів марки Jeep, явити світу своє творіння. За основу був узятий Jeep Wrangler JK, модель попереднього покоління. На замовлення клієнта джип розтягнули у довжину, додавши ще одну ведучу вісь.
Фото: Bruiser Conversions Jeep Wrangler 6х6 / Сarscoops
Компанія не наводить жодних цифр, котрі дозволили б зрозуміти, як змінились довжина або кліренс позашляховика, але це тому, що за бажанням клієнта вони можуть бути якими завгодно – межу диктує лише товщина гаманця. Однак відомо, що Wrangler обладнали 37-дюймовими колесами з грязьовими шинами Mickey Thompson. Спеціалісти Bruiser Conversions також додали силові бампери, встановили лебідку та потужну світлодіодну люстру. Багажний відсік оздоблено натуральним дубом.
За бажанням замовника під капотом Jeep Wrangler тепер працює V-подібна вісімка LS3 від Chevrolet потужністю у 480 к.с.
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