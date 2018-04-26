Шестиколісні Mercedes G-Class і Range Rover змусили американців узятись за конверсію Jeep.

Навіть самі виробники говорять про те, що додаткова вісь, навіть з власним приводом, не надто покращує прохідність позашляховика, не кажучи вже про керованість. Та виглядають шестиколісні пікапи ефектно і тому користуються попитом.

Коли німці представили свій Mercedes-AMG G63 6X6, світ здивовано “ахнув”. Після цього з різних куточків світу стали з’являтись новини про подібні автомобілі. Ательє Kahn Design перетворило Land Rover Defender на шестиколісник Flying Huntsman, хлопці з Hennessey додали ще одну вісь пікапу Ford F-150, назвавши його VelociRaptor, ательє T. Fotiadis шокувало публіку своєю шестиколісною “яхтою” Superyacht Land Tender-SLT, не втримались і арабські умільці, розробивши з нуля ультра-джип Devel Sixty.

Фото: Шестиколісні позашляховики / Daimler, Kahn Design, T. Fotiadis, Hennessey, Rambler

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Тепер же прийшов час американцям з ательє Bruiser Conversions, що спеціалізується на тюнінгу автомобілів марки Jeep, явити світу своє творіння. За основу був узятий Jeep Wrangler JK, модель попереднього покоління. На замовлення клієнта джип розтягнули у довжину, додавши ще одну ведучу вісь.

Фото: Bruiser Conversions Jeep Wrangler 6х6 / Сarscoops

Компанія не наводить жодних цифр, котрі дозволили б зрозуміти, як змінились довжина або кліренс позашляховика, але це тому, що за бажанням клієнта вони можуть бути якими завгодно – межу диктує лише товщина гаманця. Однак відомо, що Wrangler обладнали 37-дюймовими колесами з грязьовими шинами Mickey Thompson. Спеціалісти Bruiser Conversions також додали силові бампери, встановили лебідку та потужну світлодіодну люстру. Багажний відсік оздоблено натуральним дубом.

Допис, поширений Bruiser Conversions (@bruiserconversions) 26 Кві 2018 р. о 12:15 PDT

За бажанням замовника під капотом Jeep Wrangler тепер працює ​​V-подібна вісімка LS3 від Chevrolet потужністю у 480 к.с.

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