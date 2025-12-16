Кабіну тягача Scania перетворили на витвір мистецтва: фото

ФОТО: H Custom|
Ось так виглядає зона відпочинку в кабіні вантажівки зі сторони водія та пасажира
Автори проєкту зізнаються, що й самі не сподівалися на такий варіант магістрального тягача Scania R-серії. Але у процесі роботи так захопилися, що зупинитися було важко.
Вже після зробленого вони заявили, що масу задуму вони не використали, взяли в роботу лише частину напрацювань. Про це все вони розповіли на своїй ФБ-сторінці.
З буденністю Scania R попрощалася
В роботу вони взяли магістральний тягач Scania R-серії попереднього покоління з подовженою спальною кабіною, більше відомою як кузов Longline. Це був звичайний вантажний автомобіль, але в руках майстрів він отримав величезний потенціал для кастомізації.
П-подібні дивани зони відпочинку в потрібний момент трансформуються у велике ліжко. Фото: H Custom
"Подумали, намалювали, переосмислили, провели, розібрали, знову почали... а сьогодні можна сказати: це один із найбільших проєктів вантажівок, які ми робили досі", – зізнаються члени команди H Custom.
Усі сталі норми довелося забути
Це був голий тягач, без нічого. Абсолютно порожній інтер'єр, тільки прилади на панелі та сидіння. Можна сказати, класика заводу-виробника, створена як інструмент для заробляння грошей.
Зовні це наче звичайний магістральний тягач Scania R Longline, але варто заглянути в салон... Фото: H Custom
Задум був такий, що виходив за будь-які норми. Це стосувалося всього, починаючи від оздоблення, світла, матеріалів, конфігурації, об'ємів, технологій.
Що задумали:
- стіл, який виходить із підлоги;
- лавки на електричних циліндрах, що рухаються вперед для створення великого ліжка;
- установка РМС понад 15 000 Вт;
- величезна дослідницька робота й пошук матеріалів;
- каюта яхти, "телепортована" в салон тягач
Ексклюзив вищого ґатунку
Вантажівка у процесі перелицювання не просто розкішною, а неповторною та ексклюзивною. І це вдалося. Магістральний тягач поєднав вантажівку з каютою розкішної яхти, п'ятизірковим мобільним салоном відпочинку, релаксації та музичних розваг.
У передній частині зона відпочинку з П-подібної конфігурації білих шкіряних диванів непомітно переходить в робочу зону водія та пасажира. Фото: H Custom
Як приклад естетичної насолоди
Задня стінка салону відведена під величезний екран – справжній кінотеатр. Підлога дерев'яна, ймовірно, з горіха. Вона закриває тунель моторної ніші. З обох боків видніється розгалужена аудіосистема з дуже високоякісними за звучанням та силою відтворення динаміки французького бренду Focal.
Панель приладів також вкрита шкірою та імітацією червоного дерева. Освітлення вишукане, з вибором колірної гами. Про холодильник у шухляді, кондиціонер, мікрохвильову піч та інші атрибути побуту можна й не говорити – все продумано.
Імітація під дерево окремих елементів та справжня дерев'яна обробка столу й надмоторної панелі вдало поєдналися з білою шкірою, плафонами освітлення та звуковими динаміками. Фото: H Custom
Досконалість меж не знає
Задум вдався. Безкомпромісна майстерність поєдналася з творчою фантазією майстрів тюнінгу. Кастомізація Scania R Longline завершилася не просто перемогою, а визнанням художнього смаку, досконалого естетичного рівня й творчого потенціалу усієї команди Longline.