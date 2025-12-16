Кабину тягача Scania превратили в произведение искусства: фото

Авторы проекта признаются, что и сами не надеялись на такой вариант магистрального тягача Scania R-серии. Но в процессе работы так увлеклись, что остановиться было трудно.

Уже после сделанного они заявили, что массу замысла они не использовали, взяли в работу лишь часть наработок. Об этом они рассказали на своей ФБ-странице.

С обыденностью Scania R попрощалась

В работу они взяли магистральный тягач Scania R-серии предыдущего поколения с удлиненной спальной кабиной, больше известной как кузов Longline. Это был обычный грузовой автомобиль, но в руках мастеров он получил огромный потенциал для кастомизации.

П-образные диваны зоны отдыха в нужный момент трансформируются в большую кровать. Фото: H Custom

"Подумали, нарисовали, переосмыслили, провели, разобрали, снова начали... а сегодня можно сказать: это один из крупнейших проектов грузовиков, которые мы делали до сих пор", – признаются члены команды H Custom.

Все устоявшиеся нормы пришлось забыть

Это был голый тягач, без ничего. Абсолютно пустой интерьер, только приборы на панели и сиденья. Можно сказать, классика завода-производителя, созданная как инструмент для зарабатывания денег.

Внешне это как обычный магистральный тягач Scania R Longline, но стоит заглянуть в салон... Фото: H Custom

Замысел был такой, что выходил за любые нормы. Это касалось всего, начиная от отделки, света, материалов, конфигурации, объемов, технологий.

Что задумали:

стол, который выходит из пола;

скамейки на электрических цилиндрах, движущихся вперед для создания большой кровати;

установка РМС более 15 000 Вт;

огромная исследовательская работа и поиск материалов;

каюта яхты, "телепортированная" в салон тягач

Эксклюзив высшего сорта

Грузовик в процессе перелицовки стал не просто роскошным, а неповторимым и эксклюзивным. И это удалось. Магистральный тягач соединил грузовик с каютой роскошной яхты, пятизвездочным мобильным салоном отдыха, релаксации и музыкальных развлечений.

В передней части зона отдыха с П-образной конфигурации белых кожаных диванов незаметно переходит в рабочую зону водителя и пассажира. Фото: H Custom

Как пример эстетического наслаждения

Задняя стенка салона отведена под огромный экран – настоящий кинотеатр. Пол деревянный, вероятно, из ореха. Он закрывает тоннель моторной ниши. С обеих сторон виднеется разветвленная аудиосистема с очень высококачественными по звучанию и силе воспроизведения динамиками французского бренда Focal.

Панель приборов также покрыта кожей и имитацией красного дерева. Освещение изысканное, с выбором цветовой гаммы. О холодильнике в ящике, кондиционер, микроволновую печь и другие атрибуты быта можно и не говорить – все продумано.

Имитация под дерево отдельных элементов и настоящая деревянная отделка стола и надмоторной панели удачно сочетаются с белой кожей, плафонами освещения и звуковыми динамиками. Фото: H Custom

Совершенство границ не знает границ

Замысел удался. Бескомпромиссное мастерство соединилось с творческой фантазией мастеров тюнинга. Кастомизация Scania R Longline завершилась не просто победой, а признанием художественного вкуса, совершенного эстетического уровня и творческого потенциала всей команды Longline.