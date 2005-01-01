Чтобы понять, какой аккумулятор купить для автомобиля, придется немного вникнуть в тему. Или – положиться на мнение продавцов, интересы которых совпадают с вашими далеко не всегда.

Всей правды о том, какой аккумулятор купить для вашей машины, вы не узнаете до тех пор, пока сами не разберетесь в вопросе – настолько это непростая и емкая тема. Но мало кто из автовладельцев так глубоко вникает в суть вопроса, чаще мы доверяемся консультантам в магазине или на авторынке. А ведь это далеко не самый лучший канал информации, и часто получается, что единственно верные данные, с которыми продавцы угадают – это размеры корпуса, которые соответствуют вашей машине. Между тем, габариты – лишь один из полудюжины параметров, по которым нужно подбирать аккумулятор для авто.

Для начала

Давайте первым делом разберемся с основными характеристиками батарей, без которых просто не стоит отправляться в магазин автозапчастей.

Современные автомобильные аккумуляторы делятся на несколько классов, что при общих базовых параметрах придает им заметно отличающиеся характеристики.

1. Геометрия. Все-таки не зря продавцы-консультанты обычно начинают подбор батареи с типоразмера. Если аккумулятор банально не поместится в отведенное ему гнездо, то дальнейшее согласование характеристик не будет иметь никакого смысла. Специалисты различают европейские, азиатские и американские форматы. Чаще всего популярные “европейцы” укладываются в габариты 242×175×190 мм, “азиаты” даже выглядят по-другому, они узкие и высокие: 232/173/225 мм. И хотя выбирать аккумулятор только по размеру нельзя, некоторая зависимость между геометрическими и электрическими параметрами есть – маленькая АКБ не может быть мощной.

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2. Клеммы. Свинцовые штыри, выступающие из корпуса сверху или сбоку, служат для подключения проводки автомобиля. В зависимости от того, какой стороной АКБ вставляется в свое гнездо и откуда подходят к ней силовые провода авто, плюсовая клемма может быть как справа, так и слева (минусовая – соответственно, на противоположной стороне). Если купить АБЕ с «не той» полярностью, длины проводов может банально не хватить. Сами клеммы тоже бывают нескольких форматов.

Иногда АКБ бывает установлена под капотом очень плотно, иногда вокруг нее есть свободное пространство для применения более габаритной батареи – для версии автомобиля с другим, более литражным двигателем.

3. Крепление. Есть два вида крепления АКБ к отведенной ей площадке. Верхнее – при помощи длинных шпилек и простейшей планки или рамки, охватывающей верхнюю крышку батареи, и нижнее – при помощи небольшой пластины, притягивающей аккумулятор к кузову за специальный выступ на его днище. Учтите, что этот выступ имеется на корпусе не всегда.

4. Емкость. Эта величина выражена в ампер-часах – 55 Ач, 60 Ач, 77 Ач, 100 Ач и т.д., и означает запас энергии, который может хранить в себе аккумулятор. Это один из главных электрических параметров, который нужно учитывать, решая, какой аккумулятор купить. Вообще-то, параметр этот хоть и широко распространенный, но устаревающий, поскольку более точно батарею характеризует пусковой ток.

5. Пусковой ток (ток холодной прокрутки стартером) выражается в амперах и означает максимальный ток, который может отдать АКБ в течение 30 секунд: 480А (EN), 560А (EN), 600А (EN), 300A (DIN) и т.д. В скобках указывается одна из двух методик, по которой осуществляется замер. Чем выше пусковой ток, тем более литражный двигатель батарея может запустить.

Глубже в тему

Советуем вам присмотреться к двум последним параметрам – емкости (в ампер-часах) и пусковому току (в амперах). Не каждый продавец сможет правильно объяснить суть этих характеристик, по старинке предлагая вам выбрать АКБ “по ампер-часам”. Между тем, при одинаковой емкости, допустим 60 Ач, у разных батарей пусковой ток может составлять 480А (EN), 560А (EN) и даже 600А (EN).

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То есть при одной и той же емкости аккумуляторы разных классов могут отличаться по реальной мощности на 20%! Что это означает на практике? Так, когда АКБ сравнивают по параметру емкости в ампер-часах (возьмем все те же 60 Ач), это означает, что оба конкурента могут равный период времени (около 24 часов) питать электроэнергией какой-то потребитель – например, забытые на ночь стояночные огни или магнитолу во время загородной вылазки. Но согласитесь, автовладельцу более интересна способность аккумулятора обеспечить гарантированный запуск двигателя в мороз. Тут как раз важен параметр пускового тока, который, как мы выяснили выше, может отличаться у разных моделей аккумуляторов на 20 %.

Иначе говоря, более сильный аккумулятор легко прокрутит стартером заледеневший двигатель и заведет его при морозе – 200 С, а второй – только при – 150 С. Так что выбирая, какой аккумулятор купить для вашей машины, обращайте внимание на параметр максимального пускового тока, который указывается на этикетки аккумулятора рядом с его емкостью.

И напоследок совет: не спешите сразу выбрасывать старую батарею. Во-первых, она и ее этикетка могут послужить образцом при подборе новой, а во-вторых во многих магазинах при покупке аккумулятора делают заметную скидку, если покупатель сдаст свой старый источник тока.

Напомним, что недавно эксперты Auto24 рассказали, что означают значки на панели приборов.