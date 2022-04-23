Звичку оглядати машину перед поїздкою з усіх боків водії скасували ще років сімдесят тому – авто тепер надійні, тож сюрпризів від них ми не чекаємо. Втім, іноді буває дуже корисним зазирнути своїй машині під низ…

Жарт про те, що якщо з машини нічого не крапає, то значить усе вже витекло, стосувалася кількох харизматичних марок, але насправді у дорослому віці “заплакати” робочими рідинами може будь-яка машина.

Будь-яка калюжа під машиною має викликати занепокоєння водія. Треба як мінімум перевірити гальмівну рідину, антифриз та вчитатись у показання контрольних приладів

Ігнорувати калюжі або підозрілі патьоки на місці стоянки вашого авто дуже небажано. Адже розгерметизація деяких систем гарантовано означає аварійну ситуацію вже на перших хвилинах поїздки.

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Визначити, що саме накапало з машини, буває непросто, потрібно врахувати дві обставини: орієнтовне місце появи рідини та її особливості.

Звідки тече

Під двигуном. Зона під капотом буде найбагатшою на версії щодо походження калюжі. Тут може бути все: пальне, мастило з двигуна та коробки передач, охолоджувальна рідина, гальмівна рідина і рідина з гідропідсилювача керма, а також незамерзайка з бачка омивача скла. Навіть кондиціонер зливає свій конденсат (воду) просто під двигун на дорогу.

Посередині машини. Тут ви можете побачити витікання пального – з бака (найчастіше розташований під заднім сидінням) або пошкодженого паливопровода. Десь поряд проходять трубки гальмівної системи, які теж з часом можуть почати протікати через корозію. Приблизно під середньою частиною машини може утворити невелику калюжу мастила коробка передач машини з заднім або повним приводом.

Найчастіше протікання є наслідком поступового зносу деталей, старіння сальників та прокладок

Ззаду машини. В цьому районі шукайте «винуватих» серед елементів гальмівної системи та агрегатів трансмісії – задній міст (там, де він ведучий), муфта підключення.

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В районі колеса. Одну з найбільш небезпечних протікань помітити найважче: гальмівна рідина з пошкодженого робочого циліндра гідроприводу іноді стікає по внутрішньому боку колеса. Конкретної калюжі тут навряд чи можна очікувати, але мокра і неприродньо чорна поверхня шини має насторожити водія. В деяких випадках подібні ж симптоми має протікання трансмісійного мастила з ведучого моста, але це стосується лише малопоширених у нас машин з залежної підвіскою коліс ведучої осі.

Зрозуміло, що локалізувати місце протікання замало. Важливо точно встановити, яка з систем втрачає робоче тіло, адже у деяких випадках потрібно буде вживати невідкладних заходів – наприклад, якщо витікає пальне або гальмівна рідина.

Протікання пального – взагалі одна з найнебезпечніших ситуацій, що може статися з автомобілем

Діагностика рідин

Якщо оглянути машину з ями або підйомника не можна, з’ясувати місце витікання будь-чого з верхнього ракурсу – скажімо, з-під капота, дуже непросто. Тому краще розпочати діагностику з аналізу втраченої рідини.

Пальне . Бензин легко визначити за запахом. Якщо утворюється справжня калюжа, треба потурбуватися, щоб до прибуття евакуатора або техдопомоги вона з якоїсь причини не зайнялася. Дизпаливо має менш інтенсивний запах, добре знайомий бувалим автомобілістам. Дизпаливо не таке небезпечне, як бензин, але і його протікання треба зупинити.

Гальмівна рідина. Запах схожий на спиртовий, висока текучість і низька жирність. Якщо наважитися лизнути гальмівну рідину (великого лиха не буде), вона виявиться гіркою, точніше – пекучою. Підтвердженням, що машина втрачає саме гальмівну рідину, буде загоряння на панелі приладів аварійної лампи з відповідною піктограмою.

Найважливіші системи автомобіля мають пристрої контролю рівня робочих рідин. На своїй машині треба знати, які лампи та написи за це відповідають

Охолоджувальна рідина. Антифриз теж дуже текучий, але на смак він солодкий, а на пальцях – жирний майже як олива. Індикатор низького рівня охолоджувальної рідини є лише на деяких машинах, і на жаль, аварійна лампа перегріву двигуна або термометр подають свою інформацію запізно.

Моторне мастило. Олива, певна річ, масляниста, пахне слабо, деколи хімією, рідше – горілим. На поверхні води краплина такої оливи плаває шайбою. Його рівень контролюється електронікою лише у преміальних моделях, але на випадок повного падіння рівня на щитку приладів є лампа аварійного тиску.

Трансмісійне мастило. Олива з механічної коробки передач – найгустіше з усіх інших, у нього свій “аромат”, а на поверхні води воно розповзається веселковими розводами. Мастило з коробки-автомата поводиться схожим чином, але воно геть рідке. Олива з агрегатів трансмісії майже ніколи не виливається вся відразу, тож слідкувати за нею треба з допомогою щупа.

Деякі проблеми з герметичністю важливих систем пояснюються неякісними запчастинами

Рідина гідропідсилювача керма. Масло з системи гідропідсилювача найчастіше те саме, що й у коробці-автоматі, тож і поведінка його така сама. Ця система – одна з найбільш безпроблемних, але з часом починається потіння маслам у найбільш вразливих місцях і власникові добряче підтоптаної автівки доводиться все частіше зазирати у бачок гідропидсилювача.

Рекомендація “Авто 24”

Звісно, повертатися до згаданої на початку статті традиції у наш час не варто, але контролювати стан автомобіля треба в інший спосіб. Якщо машина не нова, раз на 3 – 5 тис. км показуйте її автомеханіку – навіть коли всі системи працюють бездоганно. Між іншим, контрольний огляд агрегатів неважко робити і самому, а безкоштовну яму або естакаду можна знайти у деяких гаражних кооперативах.

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