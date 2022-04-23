Привычку осматривать машину перед поездкой со всех сторон водители упразднили еще лет семьдесят назад – авто теперь надежные и сюрпризов от них мы не ждем. Между тем, иногда бывает очень полезным заглянуть своей машине под низ…

Старая поговорка о том, что если из машины ничего не капает, значит из нее все уже вытекло, касалась нескольких харизматичных марок, но на самом деле во взрослом возрасте "заплакать" рабочими жидкостями может любая машина.

Любая лужа под машиной должна вызывать беспокойство водителя. Нужно как минимум проверить тормозную жидкость, антифриз и считать показания контрольных приборов.

Игнорировать лужи или подозрительные подтеки на месте стоянки вашего авто очень нежелательно. Ведь разгерметизация некоторых систем гарантированно означает аварийную ситуацию на первых же минутах поездки.

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Определить, что именно накапало из машины, бывает непросто, и при этом нужно учесть два обстоятельства: ориентировочное место появления жидкости и ее особенности.

Откуда течет

Под двигателем. Зона под капотом будет самой богатой на версии касательно происхождения лужи. Здесь может быть все: топливо, масло из двигателя и коробки передач, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость и жидкость из гидроусилителя руля, а также незамерзайка из бачка омывателя стекла. Даже кондиционер сливает свой конденсат (воду) прямо под двигатель на дорогу.

Посредине машины. Здесь вы можете увидеть утечку горючего – из бака (чаще всего расположен под задним сиденьем) или поврежденного топливопровода. Где-то рядом проходят трубки тормозной системы, которые на старой машине тоже могут начать протекать из-за коррозии. Приблизительно под средней частью машины может образовать небольшую лужу масло из коробки передач, если у машины задний или полный привод.

Чаще протечка является следствием постепенного износа деталей, старения сальников и прокладок.

Сзади машины. В этом районе ищите”виновных” среди элементов тормозной системы и агрегатов трансмиссии – это задний мост (там, где он ведущий) и муфта его подключения.

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В районе колеса. Одну из наиболее опасных протечек заметить труднее всего: тормозная жидкость из поврежденного рабочего цилиндра иногда стекает по внутренней стороне колеса. Конкретной лужи здесь вряд ли можно ожидать, но мокрая и неестественная черная поверхность шины должна насторожить водителя. В некоторых случаях подобные же симптомы имеет протекание трансмиссионного масла из ведущего моста, но это касается лишь архаичных машин с зависимой подвеской колес ведущей оси.

Понятно, что локализовать место протекания мало. Важно точно установить, какая из систем теряет рабочее тело, ведь в некоторых случаях нужно будет принимать неотложные меры – например, если вытекает топливо или тормозная жидкость.

Утечка бензина – вообще одна из самых опасных ситуаций, которая может произойти с автомобилем

Диагностика жидкостей

Если осмотреть машину из ямы или на подъемнике нельзя, выяснить место утечки чего-либо из верхнего ракурса – скажем, из-под капота – очень непросто. Поэтому лучше приступить к диагностике с анализа утраченной жидкости.

Топливо. Бензин легко определить по запаху. Если образуется настоящая лужа, нужно позаботиться о том, чтобы до прибытия эвакуатора или техпомощи она по какой-то причине не загорелась. Дизтопливо имеет менее интенсивный запах, хорошо знакомый бывалым автомобилистам. Оно не так опасно, как бензин, но и его протекание нужно остановить.

Тормозная жидкость. Запах похож на спиртовый, высокая текучесть и низкая жирность. Если решиться лизнуть тормозную жидкость (а большой беды от этого не будет), она окажется горькой, точнее – жгучей. Подтверждением, что машина теряет именно “тормозуху”, будет загорание на приборной панели аварийной лампы с соответствующей пиктограммой.

Важнейшие системы автомобиля имеют устройства контроля уровня рабочих жидкостей. На своей машине нужно знать, какие лампы и надписи за это отвечают

Охлаждающая жидкость. Антифриз тоже очень текучий, но по вкусу он сладкий, а на пальцах ощущается как жирный, почти как масло. Индикатор низкого уровня ОЖ имеется только на некоторых машинах, и к сожалению, аварийная лампа перегрева двигателя или “градусник” предоставляют свою информацию поздно.

Моторное масло. Масло, конечно, маслянистое, пахнет слабо, отчасти химией, отчасти – горелым. На поверхности воды капля моторного масла плавает компактной кляксой. Его уровень контролируется электроникой только в премиальных моделях, но на случай полного падения уровня на щитке приборов есть лампа аварийного давления.

Трансмиссионное масло. Масло из механической коробки передач – самое густое из всех остальных, у него свой “аромат”, а на поверхности воды оно расползается радужными разводами. Масло из коробки-автомата ведет себя схожим образом, но оно очень жидкое. Масло из агрегатов трансмиссии почти никогда не выливается все сразу, так что следить за ним надо с помощью щупа.

Некоторые проблемы с герметичностью важных систем объясняются некачественными запчастями

Жидкость гидроусилителя руля. Масло из системы ГУРа чаще всего то же, что и в коробке-автомате, так что и “поведение” его такое же. Эта система – одна из самых беспроблемных, но с годами начинается потение маслом в наиболее уязвимых местах, и владельцу изрядно подтоптанного автомобиля приходится все чаще заглядывать в бачок усилителя.

Рекомендация “Авто 24”

Конечно, возвращаться к упомянутой в начале статьи традиции в наше время не стоит, но контролировать состояние автомобиля нужно другим образом. Если ваша машина давно не новая, раз в 3 – 5 тыс. км показывайте ее автомеханику – даже когда все системы работают безупречно. Между прочим, контрольный осмотр агрегатов нетрудно производить и самому, а бесплатную яму или эстакаду можно найти, например, в некоторых гаражных кооперативах.

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