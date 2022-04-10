Если не очень хорошо с финансами, тратить сто-двести гривен на мойку машины не всегда поднимается рука. Но ведь ездить на грязном авто тоже не будешь, и даже война тому – не оправдание. Поэтому "Авто 24" предлагает варианты, как помыть машину без воды или с наименьшим ее количеством.

Наверное, для начала стоит напомнить, что мыть машину – из ведра или шланга – в неположенном месте как минимум некультурно, а по большому счету незаконно. Но то, о чем мы будем говорить, вряд ли можно считать мойкой.

Мойка с малым количеством воды не полезна для лака и краски, но если делать это нечасто, большого вреда не будет.

Также отметим, что уборка грязи c кузова автомобиля при малом количестве воды связана с травмированием лакокрасочного покрытия. Мелкие частицы грязи, которые при мойке по привычной технологии в большинстве своем уносятся водой, при сухой мойке остаются в мочалке (салфетке) и понемногу царапают лакокрасочное покрытие. После одного-двух случаев особых последствий не будет, но если мойкой "насухо" злоупотреблять, на краске (лаке) образуется сетка микроцарапин. Со временем блеск кузова исчезнет, ​​поверхность станет матовой.

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Способ №1: Препарат “Сухая мойка”

По желанию такой можно найти в отделах автохимии. Это может быть либо комплект из бутылки и нескольких салфеток, либо одна только бутылка с распылителем. Ее содержимое – жидкий шампунь с добавлением воска-осушителя (тот самый "горячий воск", которым в завершение обдают машину на автомойке). Салфетки тоже не просты – они из микрофибры, то есть по особому впитывают влагу и удерживают грязь.

Препараты так называемой сухой мойки явились не вчера, но массовой популярности не получили. Ведь хлопот с ними не намного меньше, чем с водой.

Работает "сухая мойка" таким образом. Грязную поверхность машины орошают препаратом и оставляют на полминуты. Под действием влаги грязь раскисает, а ее частицы оборачиваются мыльным раствором (шампунем) – и поэтому не царапают лак, когда владелец начнет салфеткой обтирать орошенную поверхность.

Салфетку нужно время от времени перворачивать, чтобы собранная в нее грязь не размазывалась по кузову и не царапала краску. После этого поверхность не будет идеально чистой и сухой – на ней останется влага и воск. Который нужно растереть второй салфеткой, без грязи и влаги. В итоге отмытая деталь выглядит эффектно.

Техпроцесс сухой мойки несложный. Главное, не тереть долго по краске загрязненной стороной салфетки.

Способ №2: Раствор шампуня

Если препарат типа "сухая мойка" по какой-то причине недоступен, его можно... подделать. Сделайте жидкий раствор шампуня (или иного моющего средства) – такой, чтобы его можно было разбрызгивать через распылитель для стандартной пластиковой бутылки (да, распылитель придется купить, например, в магазине садовых товаров).

Полученная жидкость на первом этапе мойки без воды сработает так же, как и фирменная – размочит грязь на кузове и окружит каждую абразивную частицу.

Специальный препарат типа "сухая мойка" можно заменить раствором шампуня. Но на завершающем этапе будет сложнее убирать разводы.

Снимать грязь нужно будет также салфеткой из микрофибры. Разница в том, что после того на краске не останется воска-осушителя, и стирать с кузова влагу придется более тщательно – то есть стоит запастись большим количеством салфеток. Роль которых, кстати, могут выполнить полотенца или лоскуты мягкой байки, найти которые можно, например, в ближайшем секонд-хенде.

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Подскажем, что машину нужно мыть сверху вниз. А для лучшего сохранения лакокрасочного покрытия стоит иметь отдельную салфетку для нижней части кузова – внизу всегда больше грязи, частицы которой остаются в ткани и царапают краску.

Способ №3: Два ведра

Этот способ предусматривает использование определенного количества воды – как минимум два ведра. Также нужны будут шампунь, одна-две мочалки и большая мягкая салфетка (замша, искусственная замша, вафельное или махровое полотенце) для вытирания кузова досуха.

Мытье машины "в два ведра" - вообще-то классический способ мойки, но помимо прочего он действительно помогает сэкономить воду.

Наполните водой два ведра. В ведро №1 добавьте увеличенную – например, удвоенную – норму шампуня. Это будет емкость, откуда вы будете брать воду и моющее средство. Ведро №2 оставьте с чистой водой – здесь вы будете полоскать мочалку от загрязнений.

Мойка машины в два ведра

Было бы хорошо предварительно облить весь автомобиль, чтобы размочить грязь и “отклеить” ее от кузова. Если такой возможности нет, начинайте сразу собственно мойку.

Окунайте мочалку в ведро №1 и щедро смоченную, несите ее на крышу машины. Пока под рукой ощущается вода, смывайте грязь, но на сухую тереть не надо. Загрязненную мочалку несите в ведро №2 с чистой водой и прополаскивайте в нем. И только после этого погружайте мочалку в ведро №1 для пополнения на ней запаса воды и шампуня – и снова несите на грязную часть кузова. Постепенно продвигайтесь с крыши на окна, затем на капот и багажник, затем – на борта и бамперы.

Таким образом, большая часть снятой с машины грязи должна остаться в ведре №2, поэтому она не будет вместе с шампунем повторно заноситься на кузов. То есть даже при ограниченном количестве воды краска не будет получать большого количества микроцарапин.

Главное – больше шампуня, защищающего лакокрасочное покрытие от царапин песчинками и другими частицами грязи.

Несколько подсказок

Мочалка должна быть с большими порами (отверстиями) – тогда остающиеся в ней песчинки меньше царапают лак;

Не погружайте мочалку глубоко в ведро: в нижних слоях воды держится больше частиц грязи, являющихся абразивом для краски;

Желательно иметь отдельную мочалку для нижних зон кузова – она будет вбирать в себя большее количество абразивных частиц, которые не следует переносить на более чистые зоны кузова;

Салфетку для финального вытирания машины водите продолжительными движениями в одном направлении, без растираний и повторных движений на одном месте. Время от времени салфетку нужно встряхивать, отжимать и в идеале – прополаскивать в чистой воде.

Существенное отличие такой полусухой мойки от обычной – в разводах (следах высохшей воды), которые, скорее всего, останутся на машине после полного высыхания. Их можно проигнорировать, а можно стереть чистой и сухой или влажной салфеткой из замши, микрофибры или байки.

Рекомендация “Авто 24”

Если ваша машина имеет родное заводское лакокрасочное покрытие, не бойтесь при большой необходимости изредка мыть машину “без воды”. Да, каждый раз будут появляться новые микроцарапины, но при ваших правильных действиях эти повреждения не будут для кузова фатальными. И в конце концов, при наступлении лучших времен машину можно будет хорошо отполировать, и следы таких экстремальных моек будут ликвидированы.

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