Коли не дуже добре з фінансами, витрачати сто-двісті гривень на мийку машини не завжди підіймається рука. Але ж їздити на брудному авто теж не будеш, і навіть війна тому – не виправдання. Тому “Авто 24” пропонує варіанти, як помити машину без води або з найменшою її кількістю.

Певно, для початку варто нагадати, що мити машину – з відра чи шланга – у неналежному місці як мінімум некультурно, а за великим рахунком незаконно. Але те, про що ми будемо говорити, навряд чи можна вважати мийкою.

Мийка з малою кількостю води не корисна для лаку та фарби, але якщо робити це нечасто, великої шкоди не буде.

Також зазначимо, що прибирання бруду з кузова автомобіля з малою кількістю води пов’язане з травмуванням лакофарбового покриття. Дрібні частинки бруду, які при мийці за звичною технологією у більшості своїй змиваються водою, при сухій мийці залишаються у губці (серветці) і потроху дряпають лакофарбове покриття. Після одного-двох випадків особливих наслідків не буде, але якщо мийкою “насуху” зловживати, на фарбі (лаку) створиться сітка мікроподряпин. З часом блиск зникне, поверхня стане матовою.

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Спосіб №1: Препарат “Суха мийка”

За бажання такий можна знайти у відділах автохімії. Це може бути або комплект з пляшки та кількох серветок, або сама лише пляшка з розпилювачем. Її вміст – рідкий шампунь з додаванням воску-осушувача (той самий “гарячий віск”, яким на завершення обдають машину на автомийці). Серветки теж не прості – вони з мікрофібри, тобто по особливому вбирають вологу та утримують бруд.

Препарати так званої сухої мийки зявилися не учора, але масової популярності не отримали. Адже клопоту з ними не набагато менше, ніж з водою

Працює “суха мийка” таким чином. Брудну поверхню машини зрошують препаратом і залишають на півхвилини. Під дією вологи бруд розкисає, а його частинки обгортаються мильним розчином (шампунем) – і через це не дряпають лак, коли власник почне серветкою обтирати зрошену поверхню.

Серветку треба час від часу перегортати, щоб зібраний у неї бруд не розмазувався по кузову. Після цього поверхня не буде ідеально чистою та сухою – на ній залишиться волога та віск. Який треба розтерти другою серветкою, без бруду і вологи. Відмита деталь має дуже ефектний вигляд.

Техпроцес сухої мийки нескладний. Головне, не терти довго по фарбі забрудненою стороною серветки

Спосіб №2: Розчин шампуню

Якщо препарат типу “суха мийка” з якоїсь причини недоступний, його можна… підробити. Зробіть рідкий розчин шампуню – такий, щоб його можна було розприскувати через розпилювач для стандартної пластикової пляшки (так, розпилювач доведеться купити, наприклад, в магазині садових товарів).

Отримана рідина на першому етапі “мийки без води” спрацює так само, як і фірмова – розмочить бруд на кузові і оточить кожну абразивну частинку.

Спеціальний препарат типу “суха мийка” можна замінити розчином шампуню. Але на завершальному етапі буде складніше прибирати розводи.

Знімати бруд треба буде так само серветкою з мікрофібри. Різниця у тому, що після того на фарбі не залишиться воску-осушувача, і витирати з кузова вологу доведеться більш ретельно – тобто варто запастися більшою кількістю серветок. Роль яких, до речі, можуть виконати шматки м’якої байки, знайти яку можна, наприклад, у найближчому секонд-хенді.

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Підкажемо, що машину треба мити зверху вниз. А для кращого збереження лакофарбового покриття краще мати окрему серветку для нижньої частини кузова – внизу більше бруду, частинки якого залишаються в тканині і дряпають фарбу.

Спосіб №3: Два вiдра

Цей спосіб передбачає використання певної кількості води – як мінімум два відра. Також потрібні будуть шампунь, одна-дві губки і велика м’яка серветка (замша, штучна замша, вафельний або махровий рушник) для витирання кузова насухо.

Миття машини “у два відра” – взагалі-то класичний спосіб мийки, але крім іншого він дійсно допомагає зекономити воду.

Наповніть водою два відра. У відро №1 додайте збільшену – наприклад, подвоєну – норму шампуню. Це буде ваше основне відро, звідки ви будете брати воду та миючий засіб. Відро №2 залиште з чистою водою – тут ви будете очищати губку від забруднень.

Мийка машини у два відра

Було б добре попередньо облити водою увесь автомобіль, щоб розмочити бруд і “відклеїти” його від кузова. Якщо такої змоги немає, починайте відразу власне миття.

Занурюйте губку у відро №1, і щедро змочену, несіть її на дах машини. Доки під рукою вдувається вода, змивайте бруд, але геть на суху терти не треба. Забруднену губку несіть до відра №2 з чистою водою і прополіскуйте у ньому. І лише після того занурюйте губку у відро №1 для поповнення на ній запасу води та шампуню – та знову несіть до брудної частини кузова. Поступово просувайтеся з даху на вікна, потім на капот та багажник, далі – на борти та бампери.

Таким чином, більша частина знятого з машини бруду має залишитися у відрі №2 і не буде разом з шампунем повторно заноситися на кузов. Тобто навіть за умови обмеженої кількості води фарба не буде отримувати знаної кількості мікроподряпин.

Головне – більше шампуню, який захищає лакофарбове покриття від подряпин піщинками та іншими частинками бруду.

Кілька підказок

Губка має бути з великими порами (отворами) – піщинки, які залишаються у ній, менше дряпають лак;

Не занурюйте губку глибоко у відро: у нижніх шарах води тримається більше частинок бруду, які є абразивом для фарби;

Бажано мати окрему губку для нижніх зон кузова – вона вбиратиме в себе більше абразивних частинок, які не варто переносити на більш чисті зони кузова;

Серветку для фінального витирання машини водіть тривалими рухами в одному напрямку, без розтирань і повторних рухів на одному місці. Час від часу серветку треба струшувати, віджимати та в ідеалі – прополіскувати у чистій воді.

Суттєва відмінність такої напівсухої мийки від звичайної – у розводах (слідах води, яка висохла), які, найімовірніше, залишаться на машині після повного висихання. Їх можна проігнорувати, а можна стерти чистою та сухою або ледь вологою серветкою із замші, мікрофібри чи байки.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ваша машина має рідне заводське лакофарбове покриття, не бійтеся за великої потреби деколи мити машину “без води”. Так, щоразу з’являтимуться нові мікроподряпини, але за умови ваших правильних дій ці ушкодження не будуть фатальними. І врешті-решт, за настання кращих часів кузов буде можна добре відполірувати, і сліди таких екстремальних мийок буде ліквідовано.

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