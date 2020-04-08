Так сталося, що приватний автомобіль цими днями залишився єдиним засобом самостійного перетину державного кордону України. Як це зробити?

Через карантинні заходи з 7.04.2020 перетнути кордон України (в обох напрямках!) можна тільки на автомобілі – для пішоходів переходи закрито. Більше того, в принципі залишились діючими лише 19 переходів (див. інфографіку), решта просто закриті.

В Україну

Оскільки на західному кордоні досі спостерігається потік українських громадян, що повертаються додому з роботи “на своїх двох”, місцеві органи влади організували для них перетин кордону на спеціально замовлених автобусах. Які, проте, курсують не за розкладом, а по мірі необхідності. Тому декому зручніше їхати автомобілем.

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За офіційною інформацією від українських прикордонників, водієві будь- якої машини на суміжній території дозволяється підбирати попутних пасажирів і підвозити їх на українську територію, на наш пропускний пункт. Скільки пасажирів при цьому може бути підсаджено, прикордонники не регламентують, але очевидно, це може бути обмежено штатною місткістю авто.

Генерал-майор Юрій Олександрович Лисюк – заступник директора департаменту – начальник управління організації прикордонного контролю:

- Якщо їде через кордон, скажімо, один чоловік в автомобілі, і візьме з собою ще двох чи трьох пасажирів перетинати кордон України, ніяких проблем ми не бачимо.

Цікаво, що водієві автомобіля – незалежно від громадянства – не можна заїхати на територію України і відразу виїхати назад. Наприклад, якщо машина заїхала в Україну з єдиною метою завезти до неї пасажирів, водій (незалежно від громадянства) не зможе відразу повернутися назад “на ту сторону” – він повинен буде залишитися в Україні на двотижневий карантин. Якщо ця вимога буде проігнорована, порушника передадуть поліції для накладення адміністративного стягнення.

Щодо медичного боку справи, для в’їзду в країну довідка про відсутність зараження коронавірусом не потрібна. Але на українському кордоні тим, хто в’їжджає, перевіряють температуру тіла, а крім того, кожен підписує зобов’язання про дотримання вимог карантину та перебування на самоізоляції протягом 14 діб. Для іноземних громадян потрібна посвідка про право на постійне проживання, інакше іноземця в Україну не пустять.

З України

Виїхати з України зараз можна тільки на машині і тільки через ті самі 19 пунктів пропуску. Але слід попередити, що всі країни, з якими межує наша держава, так само запровадили обмежувальні заходи, умови яких, до речи, уже декілька разів змінювалися. Тобто не факт, що коли наші прикордонники випустять машину з мандрівниками, то на тій стороні їх впустять.

Тож безпосередньо перед поїздкою треба уточнити інформацію щодо в’їзду на сайтах МВС та прикордонних служб відповідної країни (і країн транзиту також). Контактні дані цих установ можна знайти тут.

Якщо говорити узагальнено, то суміжні країни заборонили в’їзд іноземців, однак є виключення, що стосуються дипломатів, осіб, які здійснюють міжнародні перевезення, членів екіпажів, а також – іноземців з правом проживання на території цих країн. Відомі випадки, коли до європейських країн цими днями впускали українців з офіційним запрошенням на роботу.

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Сучасні засоби комунікацій дозволяють отримати всю інформацію ще до початку поїздки. Скористуйтеся цією можливістю, перш ніж вирушити в далеку дорогу – щоб не опинитися перед наглухо закритим шлагбаумом за півтисячі кілометрів від дому.

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