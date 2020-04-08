Так случилось, что частный автомобиль в эти дни остался единственным средством самостоятельного пересечения государственной границы Украины. Как это сделать?

Из-за карантинных мероприятий с 7.04.2020 пересечь границу Украины (в обоих направлениях!) можно только на автомобиле – для пешеходов переходы закрыты. Более того, в принципе остались действующими всего 19 переходов (см. инфографику), остальные просто закрыты.

В Украину

Поскольку на западной границе до сих пор наблюдается поток украинских граждан, которые возвращаются домой с работы “на своих двоих”, местные органы власти организовали для них пересечение границы на специально заказанных автобусах. Которые, однако, ходят не по расписанию, а по мере необходимости. Поэтому некоторым удобнее ехать автомобилем.

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По официальной информации от украинских пограничников, водителю любой машины на сопредельной территории разрешается подбирать попутных пассажиров и подвозить их на украинскую территорию, на наш пропускной пункт. Сколько пассажиров при этом может быть подсажено, пограничники не регламентируют, но очевидно, это может быть ограничено штатной вместимостью авто.

Генерал-майор Юрий Александрович Лысюк – заместитель директора департамента – начальник управления организации пограничного контроля:

– Если едет через границу, скажем, один человек в автомобиле, и возьмет с собой еще двоих или троих пассажиров пересекать границу Украины, никаких проблем мы не видим.

Интересно, что водителю автомобиля – независимо от гражданства – нельзя заехать на территорию Украины и сразу уехать обратно. Например, если машина заехала в Украину с единственной целью завезти в нее пассажиров, водитель (независимо от гражданства) не сможет сразу вернуться обратно “на ту сторону” – он должен будет остаться в Украине на двухнедельный карантин. Если это требование будет проигнорировано, нарушителя передадут полиции для наложения административного взыскания.

С медицинской стороны дела, для въезда в страну справка об отсутствии заражения коронавирусом не нужна. Но на украинской границе въезжающим проверяют температуру тела, а кроме того, каждый подписывает обязательства о соблюдении требований карантина и пребывании на самоизоляции в течение 14 суток. Для иностранных граждан нужен документ о праве на постоянное проживание, иначе иностранца в Украину не пустят.

Из Украины

Выехать из Украины теперь можно только на машине и только через те же 19 пунктов пропуска. Но следует предупредить, что все страны, с которыми граничит наша страна, также ввели ограничительные меры, условия которых, кстати, уже несколько раз менялись. То есть не факт, что когда наши пограничники выпустят машину с путешественниками, то на той стороне их впустят. Поэтому непосредственно перед поездкой нужно уточнить информацию о въезде на сайтах МВД и пограничных служб соответствующей страны (и стран транзита также). Контактные данные этих учреждений можно найти здесь.

Если говорить обобщенно, то смежные страны запретили въезд иностранцев, однако есть исключения, касающиеся дипломатов, лиц, которые осуществляют международные перевозки, членов экипажей, а также – иностранцев с правом проживания на территории этих стран. Известны случаи, когда в европейские страны в эти дни пускали украинцев с официальным приглашением на работу.

Рекомендация Авто24

Современные средства коммуникаций позволяют получить всю информацию еще до начала поездки. Воспользуйтесь этой возможностью, прежде чем отправиться в дальнюю дорогу – чтобы не оказаться перед наглухо закрытым шлагбаумом за полтысячи километров от дома.

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