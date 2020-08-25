Зовнішність машини – це те, на що автовласник готовий витратити останню копійку. Йдучи на зустріч такому фанатизму, виробники автохімії розробили кілька видів препаратів для надання кузову додаткового лоску. Так звана "кераміка" – один з них.

З традиційної точки зору “кераміка” (або “рідке скло”) – це продукт спікання неорганічних матеріалів з мінеральними домішками під впливом високої температури. Тому відразу слід сказати, що “кераміка” в розумінні захисного матеріалу для кузова – це зовсім не те.

Крім захисту і ефекту оновлення лаку (фарби) кераміка відштовхує воду, в тому числі і брудну. Тобто кузов забруднюється менше.

По суті “кераміка” для кузова – це різновид захисного поліролю. Таку свою назву він отримав виключно з рекламною метою, з натяком на те, що він такий же твердий, як керамічні вироби – тобто створить на кузові настільки ж міцне захисне покриття. Але зрозуміло, що це зовсім не так.

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Однак, у порівнянні з восковою поліроллю кераміка дає захист більш надійний. Менш стійким за кераміку вважається також і ще один популярний захист кузова – так зване рідке скло.

Керамічне покриття для кузова

Те, що ми називаємо “керамікою”, насправді є полімерним препаратом, який в рідкому вигляді наноситься на кузов і після полімеризації (в той чи інший спосіб) перетворюється на плівку товщиною близько 2-3 мікрон.

Виробники захисних препаратів іноді перебільшують їхнє значення, але факт: “кераміка” на кузові служить довше інших засобів – як мінімум до 1 – 2 років.

З точки зору технології нанесення “кераміка” – це кілька шарів рідкого препарату. Але перш за все лак або фарба очищується спеціальним препаратом від будь-яких забруднень, в тому числі невидимих для ока. Після того наноситься перший шар – це свого роду грунтовка, яка міцно зчіплюється з лако-фарбовим покриттям машини. На неї лягає один-два шари основного матеріалу – полімеру, який застигає у світлі спеціальної лампи або за участю затверджувача. В деяких випадках поверх усього можуть нанести ще фінішний шар для надання додаткового блиску.

Який ефект дає кераміка на кузові

З точки зору захисту у “кераміки” (або ще кажуть - “нанокераміки”) є дві переваги. По-перше, вона тримається на кузові дуже довго – близько року. При цьому виробники деяких препаратів обіцяють до 8 років “роботи” кераміки на кузові, але достовірних відомостей про це ми не маємо.

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По-друге, “керамічна” плівка таки більш-менш міцна, вона дійсно захищає від легких подряпин – скажімо, грубою травою, гілками кущів, снігу з крижинками та “піскоструйки” із потоками води при швидкому русі. Для більшої міцності і стійкості деякі виробники радять наносити подвійний шар основного матеріалу – він вийде товстішим і служитиме довше. Але відповідно, буде вищою і ціна.

Препарати типу “кераміки” (нанокераміки, рідкого скла) та рідкого скла призначаються для професійного нанесення, але це зовсім необов’язково.

Щодо декоративних якостей “кераміки” для кузова її переваги перед воском, м’яко кажучи, підлягають обговоренню. З одного боку, перед нанесенням “кераміки” кузов часто полірують абразивними пастами, і рідна фарба (лак) вже оновлюється. По-друге, основний препарат дійсно заповнює ті мікроподряпини, що ще залишилися, додаючи старій поверхні більше блиску. Але врешті-решт зовнішня поверхня виходить не такою глянцевою, якою вона буває після якісної воскової поліролі.

Скільки коштує обробка кузова “керамікою”

Обробка кузова “керамікою” по повній програмі коштує від $180 до $500 в залежності від марки препарату, розмірів автомобіля і “крутизни” майстерні. Але за великого бажання нанести кераміку цілком можливо самостійно. Особливих секретів в цьому процесі немає, головне – чітко дотримуватись інструкції, особливо щодо часового регламенту. Крім ретельності, знадобиться також півдня-день вільного часу і тепле і тихе місце, бажано у гаражі.

Одна з умов правильного нанесення кераміки на кузов – не перетримати основний компонент після нанесення, інакше його буде важко або неможливо розполірувати.

Рекомендація Авто24

Збираючись наносити на лакофарбове покриття “кераміку”, “нанокераміку” чи “рідке скло”, беріть до уваги усі можливі варіанти захисту та наведення глянцу: восковий поліроль, полімерну або вінілову плівку, абразивне полірування. Щоб не виявилося, що обраний варіант за ціною сумірний з вартістю повноцінного перефарбування кузову або й ринкової вартості всього авто.

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