Kia готує доступний міський електромобіль, що конкуруватиме з VW ID.1 та Renault Twingo

Як зазначає Autocar, під час свого виступу на EV Day президент Kia підтвердив, що компанія розглядає, як буде виглядати доступний електромобіль - чи це буде міський автомобіль, який буде стояти нижче майбутнього EV2 і боротися з майбутніми Renault Twingo та Volkswagen ID.1, або більш доступна версія існуючої моделі.

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Він також зазначив, що модель може коштувати менше ніж 25 000 євро. До слова, майбутній кросовер EV2 матиме ціну в 30 000 євро, а існуючий EV3 – 35 000 євро. Сонг додав, що презентація концепції майбутньої новинки може відбутись вже під час наступного EV Day.

Kia Picanto

“Якщо ми хочемо перейти до кінцевої цільової групи більшості споживачів, нам, безперечно, потрібен менший розмір моделі — або модель з нижчою ціною — і ми внутрішньо вивчаємо, які будуть наші початкові моделі електромобілів, окрім нашого EV2”, — сказав Хо-Сун Сонг.

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Ймовірно, нова електрична модель від Kia дебютує у 2027 році, у той самий час, коли на ринок вийдуть Volkswagen ID.1 та Renault Twingo. Минулого року президент корейського автовиробника обіцяв, що новий електричний автомобіль прийде на заміну Picanto.