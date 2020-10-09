Після встановлення камер автофіксації у Київській області значно зросла аварійність, а от в місцях установки камер кількість ДТП зменшилась втричі.

Аналіз ДТП з загиблими та травмованими засвідчив зниження їх кількості втричі на ділянках з камерами фотофіксації. Про це розповів перший̆ заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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“Виходячи з аналізу ДТП з загиблими та/або травмованими особами на ділянках, де використовуються камери автоматичної фіксації за червень-вересень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в місцях, де встановлено перші 50 камер, кількість ДТП знизилася втричі, а на окремих ділянках доріг кількість ДТП зменшилася з 51 до 18, на деяких ділянках доріг — аварії припинились взагалі”, — розповів він.

Білошицький зазначив, що автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху запрацювала в Україні з 1 червня 2020 року. За перші два місяці роботи системи з 50 камер вдалось зібрати штрафів на 73 млн грн. При цьому загальна кількість аварій у Київській області у червні зросла на 26%, а у липні на 20%.

У Міністерстві інфраструктури задоволені результатами роботи системи автофіксації та обіцяють до вже встановлених 50 камер додати ще 220 нових камер. Нові камери вже закуплені.