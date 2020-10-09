После установки камер автофиксации в Киевской области значительно выросла аварийность, хотя в местах установки камер количество ДТП уменьшилось втрое.

Анализ ДТП с погибшими и травмированными показал снижение их количества втрое на участках с камерами фотофиксации. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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“Исходя из анализа ДТП с погибшими и/или травмированными лицами на участках, где используются камеры автоматической фиксации за июнь-сентябрь 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в местах, где установлены первые 50 камер, количество ДТП снизилось в три раза, а на отдельных участках дорог количество ДТП уменьшилось с 51 до 18, а на некоторых участках дорог — аварии прекратились вообще”, — рассказал он.

Белошицкий отметил, что автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине с 1 июня 2020 года. За первые два месяца работы системы с 50 камер удалось собрать штрафов на 73 млн грн. При этом общее количество аварий в Киевской области в июне выросло на 26%, а в июле на 20%.

В Министерстве инфраструктуры довольны результатами работы системы автофиксации и обещают к уже установленным 50 камерам добавить еще 220 новых камер. Новые камеры уже закуплены.