Заміна для моделі Agera продовжує традицію поєднання гіперкарів та скандинавської міфології.

Шведський виробник гіперкарів Koenigsegg анонсував появу нової моделі, що йде на заміну Agera. Назва звучить багатообіцяюче: Ragnarok.

Останні два автомобілі Agera отримали персоніфікований дизайн та назви. Один був названий Thor, інший – Väder. Спадкоємець автомобілів з таким грізними назвами має бути чимось більшим, навіть за міфічних богів. І шведи вирішили, що називатиметься він “Остання битва богів” чи “Сутінки богів”, – Рагнарьок.

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Сам концепт Ragnarok ми зможемо побачити, скоріш за все, навесні 2019 року у Женеві – таку інформацію розповсюдило видання Supercar Blog, посилаючись на власні інсайдерські джерела.



Фото: Koenigsegg Agera FE Thor та Koenigsegg Agera FE Väder / Koenigsegg

Раніше засновник компанії Крістіан фон Кьонігсегг говорив, що наступник буде “значно кращим за Agera RS”. А цей гіперкар, нагадаємо, оснащувався потужним 5-літровим V8 з парою турбін, котрий видавав 1160 кінських сил. І минулої осені здобув звання найшвидшого автомобіля у світі, показавши рекордні 446,97 кілометрів на годину. При цьому максимальна зафіксована швидкість Agera RS сягнула 457,49 кілометрів на годину!

За чутками, Ragnarok матиме гібридну силову установку потужністю близько 1440-1500 кінських сил. Крістіан фон Кьонігсегг у одному з інтерв’ю заявив, що Рагнарьок буде здатен подолати швидкісний бар’єр у 300 миль на годину (482 км/год). А нещодавно шведська компанія оголосила про відкриття попередніх замовлень на спадкоємця Agera RS, котрого ще ніхто не бачив.

Для довідки: Рагнарьок або Рагнарок – у скандинавській міфології це кінець богів і усього світу, тобто апокаліпсис чи армагеддон, котрий настане після останньої, вирішальної битви між богами та земними монстрами.

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