Škoda пояснила, чому механіка, DSG і гідротрансформатор залишаться актуальними ще надовго

Попри стрімку електрифікацію та поступове скорочення частки двигунів внутрішнього згоряння, виробник бачить чіткий попит на всі три варіанти трансмісій — причому в різних регіонах світу вони виконують власні завдання. Всередині концерну Volkswagen Group коробки передач класифікують просто: механіка отримує індекс MQ, автомат із подвійним зчепленням позначають як DQ, а традиційні гідротрансформаторні автомати мають абревіатуру AQ.

Читайте також: Чеська поліція отримала 352 новеньких Škoda Kodiaq RS

При цьому не всі моделі Škoda доступні з усіма трьома типами трансмісій: кожен ринок диктує власні вимоги, а окремі варіанти найкраще підходять для певних умов експлуатації. Керівник відділу розробки трансмісій Škoda Auto Мілан Літоборський наголошує, що універсальної коробки передач просто не існує.

За його словами, створити трансмісію, яка однаково добре працюватиме в будь-якій точці планети — від Європи до Південної Азії чи Латинської Америки — практично неможливо. Саме тому компанія продовжує розвивати одразу кілька концепцій, виробляючи всі три типи коробок передач як у Млада-Болеславі, так і на міжнародних заводах.

Механічні коробки за традицією займають особливе місце. Škoda має багаторічний досвід у їхній розробці, і керівництво VW Group вважає чехів одними з найкращих інженерів “механіки” серед усіх брендів концерну. Механічна трансмісія проста, відносно недорога та пропонує пряме відчуття взаємодії з автомобілем — саме це приваблює водіїв-ентузіастів.

Літоборський зазначає, що “мозком” механічної коробки є сам водій, і саме від нього залежить як динаміка, так і ресурс зчеплення чи вузлів трансмісії. Водночас він визнає, що механіка майже досягла свого технічного максимуму: більшість майбутніх покращень стосуватимуться матеріалів, мастил і точності виробництва.

Також цікаво: Новий електричний Škoda Enyaq виходить на український ринок

Автомати з подвійним зчепленням, навпаки, отримують дедалі більшу популярність у Європі. Коробки DQ забезпечують швидке, плавне перемикання, високу ефективність та економічність — саме тому вони стали типовим вибором для європейських моделей Škoda. Два зчеплення, парні й непарні вали та можливість попереднього вибору передачі дають відчуття миттєвої реакції, а сучасне програмне забезпечення дозволяє зробити перемикання майже непомітним.

Виробництво автоматичних трансмісій DSG DQ200 на заводі Škoda Auto у Врхлабі

Проте, в екстремальних умовах ці коробки страждають найбільше — саме зчеплення можуть перегріватися або зношуватися швидше. Саме тому для ринків зі складним кліматом — насамперед Індії та країн із подібно важкими умовами — Škoda використовує класичні гідротрансформаторні автомати AQ. Висока температура, вологість і затори, у яких автомобілі рухаються годинами, здатні швидко вбити будь-яке зчеплення.

Водночас гідротрансформатор натомість працює за допомогою рідини, а не тертя, тому значно краще переносить такі навантаження. Він не такий швидкий і дещо менш економічний, проте забезпечує максимально стабільну роботу там, де інші рішення швидко виходять з ладу. У Škoda підкреслюють, що всі три типи трансмісій мають майбутнє — навіть попри електричну революцію.

Читайте також: Дизайнер Škoda зробив машину, схожу на Ford Mustang

Поки двигуни внутрішнього згоряння залишаються в строю, компанія продовжить розвивати кожен напрямок, оскільки жоден із них не може замінити інший у глобальному масштабі. І хоча Європа поступово рухається до автоматів із подвійним зчепленням, а ринки Азії потребують гідротрансформаторів, класична механіка, за словами компанії, нікуди не зникне щонайменше впродовж наступних років — якщо не десятиліть.