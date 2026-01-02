Кожен десятий новий автомобіль у Великій Британії — китайський

Про це свідчать дані, на які посилається The Guardian. Лідером китайської хвилі в Британії залишається MG, що продала понад 70 000 авто у 2025 році, повторивши свої сильні позиції попереднього року.

BYD, яка ще 2024 року була відносно малопомітною на ринку, за рік зросла майже вп’ятеро — із менш ніж 9 тисяч до понад 40 000 проданих авто. Інші бренди також нарощують оберти:

Jaecoo — 20 000+ продажів

Omoda — майже 20 000

Chery, Polestar і Leapmotor — стабільне зростання та розширення присутності

Таким чином, китайські бренди не просто зайшли на ринок — вони почали формувати його структуру.

Японські бренди здають позиції

На тлі китайського стрибка японські автовиробники втратили майже 1% ринку за останній рік.

Падіння не катастрофічне, але цілком помітне — і це чіткий сигнал про зміну уподобань британських покупців. Якщо раніше надійність Toyota, Honda чи Nissan була беззаперечним аргументом, то сьогодні все частіше перемагає ціна, технології та комплектація, де китайські моделі часто перевершують конкурентів.

Чому тарифи не зупинили експансію

Європейський Союз запровадив високі мита на електромобілі з Китаю, однак:

тарифи не застосовуються до гібридів та авто з ДВЗ,

британський ринок не має власних великих виробників,

імпортні обмеження після Brexit діють інакше.

У результаті Велика Британія стала одним із найбільш відкритих ринків Європи — і китайські бренди активно користуються цією можливістю.

Аналітик Маттіас Шмідт пояснює ситуацію просто: “Британці не мають вітчизняних брендів, за які можна голосувати гаманцем. Патріотичні покупки тут не працюють”.

У Німеччині чи Франції половина ринку належить локальним брендам. У Китаї — дві третини. У Британії ж місце було повністю вакантним — і китайці швидко його зайняли. І все свідчить про те, що їхня частка зростатиме й надалі, особливо у сегменті доступних електромобілів та гібридів.