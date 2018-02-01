У результаті жахливої аварії колумбійські "мажори" за кілька секунд перетворили три суперкари та один позашляховик на купу металобрухту. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Три дорогі спортивні купе та позашляховик перетворились на брухт у результаті аварії на одній з автомагістралей Колумбії. У числі розбитих автомобілів McLaren 650S, Mercedes-AMG GT S, Porsche Boxster, а також Toyota Land Cruiser Prado.

Як повідомляє видання Fuel Car, масштабна ДТП трапилась на трасі Богота-Туня між містами Віллапінсон та Чоконта близько 7 години ранку в неділю. За інформацією видання аварія була спричинена однією з машин, що виконала несподіваний маневр зі зміни смуги руху на мокрій дорозі та при високій швидкості.

Подальша послідовність подій незрозуміла, але на відео з місця події видно, що усі автомобілі отримали значні ушкодження внаслідок катастрофи. McLaren після аварії навряд чи підлягає ремонту. Трохи менше постраждали Mercedes-AMG GT S та Porsche Boxster S, але їх водії теж навряд чи знову сядуть за кермо своїх спорткарів.

Висувається версія, що власники усіх трьох спорткарів були з однієї компанії та їхали разом. Що ж до Toyota Land Cruiser Prado, то він, здається, виявився випадковим учасником трагічної події. Усі учасники дорожньо транспортної пригоди доправлені до місцевої лікарні, їх стан оцінюється як стабільний.

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