Британський сноубордист Джеймі Барроу потрапив до Книги Рекордів Гіннессу за найвищу швидкість, досягнуту на сноуборді з автомобільним буксиром.

Рекордний заїзд відбувся на замерзлому озері Санкт-Моріц у Швейцарії. Maserati Levante розігнав екстремала на дошці до вражаючих 151 км/год.

Раніше, у 2016 році Барроу на тому ж місці зміг розігнатись з допомогою автомобіля до 99,87 км/год. Цього разу він повернувся на замерзле озеро з потужним позашляховиком Maserati Levante, набагато швидшим за автомобіль, який використовувався два роки тому. Кросовер Мазераті був оснащений комплектом зимових шин Pirelli Scorpion. Кожна з шин має 474 шипи довжиною 4 мм, що забезпечує відмінне зчеплення замерзлому озері.

Згідно з правилами Книги Рекордів Гіннессу, претенденти на рекорд виконали два заїзди. Максимальна швидкість у першому була зафіксована на рівні 151,57 км/год. У ході другої спроби – поїздка у зворотньому напрямку цифри виявились дещо меншими – 147,72 км/год, що можна пояснити, наприклад, зустрічним вітром. Результати обох заїздів були складені, та поділені надвоє. Середній результат, котрий і потрапить до запису у списку світових рекордів Гіннесса, склав 149,65 км/год.

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