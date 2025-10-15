Європейське водійське посвідчення отримає аналог "Дії"

Тема серед інших актуальних регламентів попередньо обговорювалася 13 жовтня Комітетом з питань транспорту та туризму (TRAN). Про це розповідає trucker.de з посиланням на протокол Committee on Transport and Tourism.

Питання про водійське посвідчення у порядку денному засідання Комітету стояло восьмим (доповідач Ютта Паулус). Рішення прийнято 29 голосами "за", сім голосів у позиції "проти".

Читайте також Тепер у Європі навіть безстрокові "права" підлягають обміну

Дев'ятим стояло питання про позбавлення водійських прав (доповідач Маттео Річчі). Тут голоси також розділилися, але в іншій пропорції: 31 голос "за" та п'ять – "проти".

Остаточне голосування на пленарному засіданні Європейського парламенту заплановано на жовтень.

"Цифра" та "класика" будуть сусідами

У новому регламенті запроваджується цифрове водійське посвідчення, що через загальноєвропейську технологію інтегрується цифровий гаманець на смартфонах.

Однак класика лишається і кожен водій має право на фізичне водійське посвідчення, воно чинне.

Читайте також В ЄС спростять визнання водійських посвідчень з України

Дворічний випробувальний термін для початківців

З набранням чинності нового регламенту вмикається відлік на мінімальний дворічний випробувальний термін для водіїв-початківців.

Упродовж 24 місяців застосовуються суворіші покарання за такі порушення, як керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння або без ременів безпеки чи дитячих утримуючих пристроїв.

Медичний огляд обов'язковий

Щоб вперше отримати або поновити "права" усі водії повинні пройти медичний огляд. Передусім увага для лікарського висновку буде спрямована на перевірку зору та серцево-судинний стан.

Читайте також У Євросоюзі за кермо вантажівок 17-річних водіїв не пустять

Тут додатково до цього для водіїв автомобілів та мотоциклів держави-члени ЄС також можуть дозволити форми самооцінки або інші заходи.

Позбавлення водійських прав

Рішення про таку санкцію автоматично потрапляє в базу ЄС. Це без винятку стосується будь-якого місця та географії прийняття рішення щодо вилучення "прав" на території Євросоюзу.

Якщо водійське посвідчення анульовано, призупинено або обмежено в одній країні ЄС, то це рішення в майбутньому буде передано країні, що видала посвідчення. Це має на меті забезпечити застосування санкцій по всьому ЄС та усунути небезпеку безкарної поведінки через перетин кордонів.

Читайте також У Німеччині суттєво ускладнюють іспит на водійське посвідчення

В очікуванні остаточного голосування

Упродовж двох тижнів запропонований проєкт депутати Європейського парламенту мають затвердити на своєму засіданні. Зазвичай погоджений та прийнятий на Комітеті документ проходить голосування й практично не повертається на доопрацювання.

Український відгомін

Хай там як, але Україна активно інтегрує новації Євросоюзу з різних законодавчих ініціатив. Правила дорожнього руху винятком не стануть. Саме тому невдовзі можемо очікувати розгляду нардепами питань нинішнього європейського нововведення.