Европейское водительское удостоверение получит аналог "Дії"

Тема среди других актуальных регламентов предварительно обсуждалась 13 октября Комитетом по вопросам транспорта и туризма (TRAN). Об этом рассказывает trucker.de со ссылкой на протокол Committee on Transport and Tourism.

Вопрос о водительском удостоверении в повестке дня заседания Комитета стоял восьмым (докладчик Ютта Паулус). Решение принято 29 голосами "за", семь голосов в позиции "против".

Девятым стоял вопрос о лишении водительских прав (докладчик Маттео Риччи). Здесь голоса также разделились, но в другой пропорции: 31 голос "за" и пять – "против".

Окончательное голосование на пленарном заседании Европейского парламента запланировано на октябрь.

"Цифра" и "классика" будут соседями

В новом регламенте вводится цифровое водительское удостоверение, что через общеевропейскую технологию интегрируется в цифровой кошелек на смартфонах.

Однако классика остается и каждый водитель имеет право на физическое водительское удостоверение, оно действует.

Двухлетний испытательный срок для начинающих водителей

Со вступлением в силу нового регламента включается отсчет на минимальный двухлетний испытательный срок для начинающих водителей.

В течение 24 месяцев применяются более строгие наказания за такие нарушения, как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или без ремней безопасности или детских удерживающих устройств.

Медицинский осмотр обязателен

Чтобы впервые получить или восстановить "права" все водители должны пройти медицинский осмотр. Прежде всего внимание для врачебного заключения будет направлено на проверку зрения и сердечно-сосудистое состояние.

Здесь дополнительно к этому для водителей автомобилей и мотоциклов государства-члены ЕС также могут разрешить формы самооценки или другие меры.

Лишение водительских прав

Решение о такой санкции автоматически попадает в базу ЕС. Это без исключения касается любого места и географии принятия решения об изъятии "прав" на территории Евросоюза.

Если водительское удостоверение аннулировано, приостановлено или ограничено в одной стране ЕС, то это решение в будущем будет передано стране, выдавшей удостоверение. Это имеет целью обеспечить применение санкций по всему ЕС и устранить опасность безнаказанного поведения из-за пересечения границ.

В ожидании окончательного голосования

В течение двух недель предложенный проект депутаты Европейского парламента должны утвердить на своем заседании. Обычно согласованный и принятый на Комитете документ проходит голосование и практически не возвращается на доработку.

Украинский отголосок

Как бы там ни было, но Украина активно интегрирует новации Евросоюза по различным законодательным инициативам. Правила дорожного движения исключением не станут. Именно поэтому вскоре можем ожидать рассмотрения нардепами вопросов нынешнего европейского нововведения.