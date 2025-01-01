Теперь в Европе даже бессрочные "права" подлежат обмену

Процесс длительный, но сроки по некоторым годам выдачи "прав" уже поджимают. После первоначального обмена бумажных водительских удостоверений, начался период обмена всех остальных образцов водительских удостоверений, выданных по кредитным картам между 1999 и 2001 годами.

На этом этапе, как пишут относительно Германии на своем сайте эксперты немецкого автомобильного сообщества adac.de, обмен водительских удостоверений мотоцикла и автомобиля по объему огромен: владельцы примерно 43 миллионов водительских удостоверений должны обменять их на новые удостоверения.

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Во внимание уже принимаются не бумажные водительские удостоверения, выданные до 19 января 2013 года. Год выдачи является решающим для обмена старых водительских удостоверений

То ли розовая картонка, то ли белая пластиковая карточка согласно Третьей директиве ЕС о водительских удостоверениях на автомобили и мотоциклы, выданные до 19 января 2013 года, должны быть обменены на новые водительские удостоверения ЕС до 19 января 2033 года. Стоит главная задача: все водительские удостоверения, которые все еще находятся в обращении в ЕС, должны иметь единый и защищенный от подделки дизайн.

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На странице Федерального правительства Германии со ссылкой на Третью директиву ЕС указано, что водительские удостоверения должны быть защищенными от подделки и стандартизированными по всему ЕС в будущем. Кроме того, все водительские удостоверения должны быть зарегистрированы в базе данных для предотвращения неправомерного использования.

По графику директивы ЕС

В Германии закон регулирует порядок, в котором водители должны обменять свои водительские удостоверения. Поэтапный график определяет, кто и когда должен это сделать. График расписан во избежание перегрузки органов власти и длительного времени ожидания. В разработанном положении все прописано и разложено по своеобразным полочкам.

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Обмен происходит без проверки

Обмен водительского удостоверения на автомобиль или мотоцикл осуществляется без теста или медицинского осмотра. Водителю нужно обратиться в местный отдел выдачи водительских удостоверений и подать заявление на обмен удостоверения. Для этого понадобится удостоверение личности или паспорт, биометрическая фотография на паспорт и действующее водительское удостоверение. Услуга платная. Обмен стоит примерно 25 евро. Это, конечно, включает стоимость биометрической фотографии на паспорт.

Таблицы сроков для обмена

Точный срок обмена водительских прав указано в двух графиках. Решающей датой является дата выдачи водительских прав, а не дата их получения.

Инфографика: Авто24 по данным ADAC

Поэтому все водительские удостоверения, выданные после 1 января 1999 года, необходимо обменять в соответствии с Таблицей 2. Те, чьи водительские права были выданы до 1 января 1999 года, должны придерживаться Таблицы 1 (с разбивкой по году рождения).

Водительские удостоверения без срока действия

Старые водительские удостоверения с кредитными карточками, выданные после 1 января 1999 года, как и бумажные водительские удостоверения, не содержат срока действия. Владельцы этих водительских удостоверений с кредитными картами без срока действия должны обратиться к Таблице 2, чтобы определить дату обмена своего водительского удостоверения.

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Обмен бумажных водительских удостоверений

В этом году дела с последними бумажными водительскими удостоверениями стали серьезными: конечный срок их обмена на новую кредитную карту был 19 января 2025 года. Единственное исключение: любой, кто родился до 1953 года, они могут обменивать свои водительские права, независимо от даты выдачи,до 19 января 2033 года.

Какой срок действия нового водительского удостоверения

Новое водительское удостоверение, выданное по кредитной карте, действительно в течение 15 лет. Важно: 15 годами ограничен только срок действия водительского удостоверения, а не самого разрешения на управление. По истечении 15 лет срок действия документа водитель получит новое водительское удостоверение, выдано по кредитной карте, опять же без экзамена или медицинского осмотра.

Инфографика: Авто24 по данным ADAC

Пропущен срок обмена

Обмен является обязательным. Однако срок действия применяется только к удостоверению водителя, а не к фактическому разрешению на управление транспортным средством. Вы можете продолжать управлять автомобилями и мотоциклами неограниченное время даже после окончания срока обмена или срока действия.

Важно: в этом случае водитель рискует получить штраф в размере 10 евро. Однако это не является уголовным правонарушением "управление без удостоверения".

Если водитель и в дальнейшем будет управлять автомобилем со старым водительским удостоверением после окончания срока его действия, то у него могут возникнуть проблемы за рубежом. В частности, аренда автомобиля может быть проблематичной.