Тепер у Європі навіть безстрокові "права" підлягають обміну

Процес тривалий, але терміни за деякими роками видачі "прав" вже підтискають. Після початкового обміну паперових водійських посвідчень, розпочався період обміну всіх інших зразків водійських посвідчень, виданих за кредитними картками між 1999 і 2001 роками.

На цьому етапі, як пишуть на своєму сайті щодо тільки Німеччини експерти німецької автомобільної спільноти adac.de, обмін посвідчень водія мотоцикла та автомобіля за обсягом величезний: власники приблизно 43 мільйонів водійських посвідчень повинні обміняти їх на нові посвідчення.

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До уваги вже беруться не паперові водійські посвідчення, видані до 19 січня 2013 року. Рік видачі є вирішальним для обміну старих водійських посвідчень

Чи то рожева картонка, чи то біла пластикова картка згідно з Третьою директивою ЄС про водійські посвідчення на автомобілі та мотоцикли, видані до 19 січня 2013 року, мають бути обміняні на нові водійські посвідчення ЄС до 19 січня 2033 року. Це має на меті забезпечити, щоб усі водійські посвідчення, які все ще перебувають в обігу в ЄС, мали єдиний та захищений від підробки дизайн.

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На сторінці Федерального уряду Німеччини з посиланням на Третю директивою ЄС зазначено, що водійські посвідчення мають бути захищеними від підробки та стандартизованими по всьому ЄС у майбутньому. Крім того, всі водійські посвідчення мають бути зареєстровані в базі даних для запобігання неправомірному використанню.

За графіком директиви ЄС

У Німеччині закон регулює порядок, у якому водії повинні обміняти свої водійські посвідчення. Поетапний графік визначає, хто і коли має це зробити. Графік розписано задля уникнення перевантаження органів влади та тривалого часу очікування. В розробленому положенні все прописано й розкладено на своєрідних поличках.

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Обмін відбувається без перевірки

Обмін посвідчення водія на автомобіль або мотоцикл здійснюється без тесту чи медичного огляду . Водієві потрібно звернутися до місцевого відділу видачі водійських посвідчень та подати заяву на обмін посвідчення. Для цього знадобиться посвідчення особи або паспорт, біометрична фотографія на паспорт та чинне водійське посвідчення. Послуга платна. Обмін коштує приблизно 25 євро. Це, звичайно, включає вартість біометричної фотографії на паспорт.

Таблиці термінів для обміну

Точний термін обміну водійських прав зазначено у двох графіках. Вирішальною датою є дата видачі водійських прав, а не дата їх отримання.

Інфографіка: Авто24 за даними ADAC

Тому всі водійські посвідчення, видані після 1 січня 1999 року, необхідно обміняти відповідно до Таблиці 2. Ті, чиї водійські права були видані до 1 січня 1999 року, повинні дотримуватися Таблиці 1 (з розбивкою за роком народження).

Водійські посвідчення без терміну дії

Старі водійські посвідчення з кредитними картками, видані після 1 січня 1999 року, як і паперові водійські посвідчення, не містять терміну дії. Власники цих водійських посвідчень з кредитними картками без терміну дії повинні звернутися до Таблиці 2, щоб визначити дату обміну свого водійського посвідчення.

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Обмін паперових водійських посвідчень

Цього року справи з останніми паперовими водійськими посвідченнями стали серйозними: кінцевий термін їх обміну на нову кредитну картку був 19 січня 2025 року. Єдиний виняток: будь-хто, хто народився до 1953 року, не повинен обмінювати свої водійські права — паперові чи кредитні, незалежно від дати видачі — до 19 січня 2033 року.

Який термін дії нового посвідчення водія

Нове водійське посвідчення, видане за кредитною карткою, дійсне протягом 15 років. Важливо: 15 роками обмежено лише термін дії водійського посвідчення, а не самого дозволу на керування. Після закінчення 15 років термін дії документа водій отримає нове водійське посвідчення, видане за кредитною карткою, знову ж таки без іспиту чи медичного огляду.

Інфографіка: Авто24 за даними ADAC

Пропущено термін обміну

Обмін є обов'язковим. Однак термін дії застосовується лише до посвідчення водія, а не до фактичного дозволу на керування транспортним засобом. Ви можете продовжувати керувати автомобілями та мотоциклами необмежений час навіть після закінчення терміну обміну або терміну дії.

Важливо: у цьому випадку водій ризикує отримати штраф у розмірі 10 євро. Однак це не є кримінальним правопорушенням "керування без посвідчення".

Якщо водій й надалі буде керувати автомобілем зі старим посвідченням водія після закінчення терміну його дії, у то у нього можуть виникнути проблеми за кордоном. Зокрема, оренда автомобіля може бути проблематичною.