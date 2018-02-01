Японське тюнінг-ательє показало два нових пакети стайлінгу для розкішних та швидких моделей Lexus. Купе стало агресивнішим, а седан - більш імпозантним.

Спортивне купе Lexus LС виглядає футуристично, має стрімкий профіль та відмінні характеристики. Розкішний седан LS – гідний конкурент преміальних лімузинів Великої німецької трійки. Та немає меж досконалості і ательє Wald намагається це довести.

Для LС 500 пропонується комплект аеродинамічного обвісу, що включає нові бампери, решітку радіатора, розширюючі накладки на крила, передній сплітер, бічні пороги, задній дифузор та спойлер. Нові колесні диски довершують образ спортивного купе. Інтер’єр автомобіля лишився без змін, за винятком пелюсток перемикання швидкостей, котрі Wald замінив на карбонові.

Стайлінг-пакет Executive для седана Lexus LS у комплектації 500h також передбачає комплект запчастин для зміни зовнішнього вигляду автомобіля. Для флагманського гібрида Lexus пропонуються нові бампери та бічні пороги, накладка на передній бампер від FRP, спойлер на багажник та гігантські колісні диски.

Пакет оновлень від Wald підходить для всіх комплектацій, окрім F Sport. Нажаль, на офіційному сайті компанії не приводяться ціни для жодного з цих тюнінг-пакетів.

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