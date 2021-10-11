Позашляховик розкриють повністю післязавтра, 13 жовтня.

Цього року Toyota представила нове покоління Land Cruiser, а отже дебют нового флагмана від Lexus був лише питанням часу. Як і Land Cruiser, новий Lexus дуже хоче сподобатись жителям Близького Сходу.

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Розкішний підбренд Toyota розпочав рекламну кампанію для нового покоління Lexus LX, який змінить індекс 570 на 600. Прем’єра відбудеться 13 жовтня о 19:30 за Київським часом. Водночас автомобіль буде представлений наживо в Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

Що ж демонструє перший тізер? Перше – це та сама мова дизайну Lexus, яку ми нещодавно бачили у нового NX, перенесена на флагманський позашляховик марки. Можна бачити світлодіодну смугу, що з'єднує задні ліхтарі, а під нею напис LEXUS, замість логотипу. На кормі стало помітно менше хромованого декору, а задній бампер тепер майже врівень з дверима багажника і втрачає свої виступи по краях.

Але головне, що можна побачити у тізері – шильдик LX 600, який офіційно сигналізує про те, що цифри не стосуються робочого об’єму двигуна. Залежно від ринку, LX отримає 3,5-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, який дебютував на новому Toyota Land Cruiser 300 з віддачею у 409 кінських сил та 650 Нм крутного моменту.

Японське видання Creative Trend повідомляє, що цей агрегат пізніше отримає електричну надбудову для створення версії LX 750h з віддачею близько 480 кінських сил та 870 Нм крутного моменту.

Окремі ринки можуть отримати й дизельний Lexus LX, оснащений 3,3-літровим 205-сильним V6 – він може пропонуватись у Японії та Австралії. Також цілком можливо, що на цих же ринках буде доступна базова версія з атмосферним V6.