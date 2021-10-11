Внедорожник раскроют полностью послезавтра, 13 октября.

В этом году Toyota представила новое поколение Land Cruiser, а следовательно дебют нового флагмана от Lexus был лишь вопросом времени. Как и Land Cruiser, новый Lexus очень хочет понравиться жителям Ближнего Востока.

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Роскошный подбренд Toyota начал рекламную кампанию для нового поколения Lexus LX, который изменит индекс 570 на 600. Премьера состоится 13 октября в 19:30 по киевскому времени. В то же время автомобиль будет представлен вживую в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Саудовской Аравии.

Что же демонстрирует первый тизер? Первое – это тот же язык дизайна Lexus, который мы недавно видели в нового NX, перенесенный на флагманский внедорожник марки. Можно видеть светодиодную полосу, которая соединяет задние фонари, а под ней надпись LEXUS, вместо логотипа. На корме стало заметно меньше хромированного декора, а задний бампер теперь почти вровень с дверью багажника и теряет свои выступления по краям.

Но главное, что можно увидеть в тизере – шильдик LX 600, который официально сигнализирует о том, что цифры не касаются рабочего объема двигателя. В зависимости от рынка, LX получит 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который дебютировал на новом Toyota Land Cruiser 300 с отдачей в 409 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента.

Японское издание Creative Trend сообщает, что этот агрегат позже получит электрическую надстройку для создания версии LX 750h с отдачей около 480 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента.

Отдельные рынки могут получить и дизельный Lexus LX, оснащенный 3,3-литровым 205-сильным V6 – он может предлагаться в Японии и Австралии. Также вполне возможно, что на этих же рынках будет доступна базовая версия с атмосферным V6.